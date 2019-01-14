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"Отъела вареничками": Леся Никитюк пожаловалась на "последствия" отдыха в Буковели

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.01.2019 - 16:07
"Отъела вареничками": Леся Никитюк пожаловалась на "последствия" отдыха в Буковели
Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая сообщила, что после насыщенного отдыха уже приступила к работе

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая продуктивно отдохнула в Буковели, вернулась в Киев и показала первые кадры из гриммерки, ведь после отпуска она быстро вернулась к привычному ритму жизни. Об этом звезда рассказала в Instagram-"историях".

Леся в черных лосинах и яркой розовой блузке в белый горошек, оголяющей живот, отметила, что уже приступила к работе.

"Богиня ламината, богиня лыжного спуска уже готова становиться в кадр", - заверила шоувумен.

&quot;Отъела вареничками&quot;: Леся Никитюк пожаловалась на &quot;последствия&quot; отдыха в Буковели

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Также Никитюк отметила. Что за время отдыха на курорте успела поправиться и показала на камеру немножко округлившийся животик.

"Пузяшкин. Отъела вреничками чуть-чуть", - констатировала она, слегка похлопывая себя в области пресса.

&quot;Отъела вареничками&quot;: Леся Никитюк пожаловалась на &quot;последствия&quot; отдыха в Буковели

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Отъела вареничками&quot;: Леся Никитюк пожаловалась на &quot;последствия&quot; отдыха в Буковели

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Также знаменитость показала кадры из авто за рулем. Она нараспев сообщила, что вернулась в Киев, не забыв при этом послать воздушный поцелуй фанам.

&quot;Отъела вареничками&quot;: Леся Никитюк пожаловалась на &quot;последствия&quot; отдыха в Буковели

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что во время отдыха в Карпатах Леся Никитюк щедро делилась с поклонниками личными фото и показывала, как проводит время на знаменитом украинском горнолыжном курорте. Так, она похвасталась фото в купальнике, сделанном в бане.

Ранее стало известно о том, что Леся Никитюк, которая засветила кольцо на безымянном пальце во время отдыха в Турции и рассказала о своем возлюбленном-соседе, может разорвать помолвку с женихом. Причиной такого решения знаменитости стала масса предложений по работе, от которых у нее нет отбоя. Никитюк опасается, что личная жизнь негативно повлияет на ее карьеру.

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Леся Никитюк
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