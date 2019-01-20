"Мечты сбываются": Леся Никитюк улетела на Мальдивы (яркие фото)

Фото: Леся Никитюк (instagram.com lesia_nikituk)

Телеведущая улетела отдыхать

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно показала, как занимается спортом, улетела отдыхать на Мальдивы. Об этом она сообщила на свое страничке в Instagram, также написав, что мечты сбываются.

"Привет, Мальдивы! Тут моих красивых ног еще не было", - подписала фото на фоне океана Никитюк.

Судя по геолокации, вначале Никитюк прилетела в Мале, а потом уже зачекинилась в шикарном отеле Carpe Diem Beach Resort & Spa. Позже в Instagram-stories телезвезда рассказала, что это самый новый отель на Мальдивах. Ему всего месяц, а Леся чувствует себя здесь первооткрывателем.

Фото: Леся Никитюк в Мале (instagram.com/lesia_nikitu)

"Это рай! Мечты сбываются. Верьте", - подписала снимок ведущая.

Фото: Леся на фоне заката и океана (instagram.com/lesia_nikitu)

Фото: Леся в отеле (instagram.com/lesia_nikitu)

Пользователи соцсети отреагировали на фото бурными комментариями.

"Леся, не будь такой откровенной и открытой! Это чревато последствиями! Пусть существует загадка! Чем люди меньше знают, тем лучше спишь ты!" - написала valentina_yakovlieva.

"Невероятная", - отметила bochko.07

"Умничка", - написала bochko.07

"Очень обалденная!!!!!!" - отреагировал al.eksei1061.

"Леся, вы прекрасны, спасибо вам за все что вы сделали", - прокомментировал andreynightwish.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

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Ранее Леся Никитю отдохнула с друзьями в Буковеле. Она каталась на лыжах и не упустила возможности заглянуть в местную баню, где сделала пару снимков купальнике.