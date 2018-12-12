"Чтоб никто не подсовывал свинью": Олег Винник решил сменить образ

Фото: Олег Винник (Пресс-служба)

Известный певец объяснил, почему он выбрал именно такой стиль

Любимец украинской публики певец Олег Винник решил кардинально сменить образ и поэтому на съемках грандиозного шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна" появился в неожиданном костюме.

Олег Винник выбрал для новогоднего шоу элегантный ярко-красный костюм. За кулисами украинский певец объяснил, почему остановил свой выбор именно на таком наряде. Он отметил, что красный цвет – это цвет успеха, богатства и денег и таким костюмом Олег Винник решил задобрить символ 2019 года – желтую свинку.

"А почему бы и нет? Я хочу, чтобы наша страна была богатой и успешной, чтобы нам никто не "подсовывал свинью". Пусть наша Украина подобно молодому поросенку стремительно растет и развивается", – рассказал Олег Винник.

Фото: Олег Винник (Пресс-служба)

Свой новый образ он дополнил белоснежными кроссовками с золотистыми полосками.

Фото: Олег Винник (Пресс-служба)

В масштабном праздничном концерте проекта телеканала "Украина" примут также участие и другие популярные исполнители - Оля Полякова, Верка Сердючка, София Ротару, NK/Настя Каменских, MONATIK, Макс Барских, Сергей Бабкин, Ирина Билык, DZIDZIO, Павло Зибров, TAYANNA, Alyosha, ALEKSEEV, Злата Огневич, Арсен Мирзоян, TARABAROVA, Ольга Цибульская, Ivan Navi, OLEYNIK, а также группы "НеАнгелы", "Антитіла", "ТІК", KADNAY, Freedom-jazz, "Лисапетный батальон". Ведущие праздника – Лилия Ребрик и Александр Скичко.

Жители Украины смогут увидеть программу в эфире телеканала "Украина" в новогодний вечер.

Напомним, ранее мы писали о том, что Олег Винник стал лучшим певцом года.

А также рассказывали о том, что Олег Винник признался, что всегда пользовался спросом у прекрасного пола.