То ли харизма, то ли талант: Олег Винник признался, что всегда пользовался спросом у прекрасного пола

Фото: коллаж РБК-Украина

Также артист рассказал о своих больших сольных концертах во Дворце спорта в Киеве

Известный украинский певец Олег Винник признался, что у него никогда не возникало трудностей с тем, чтобы заинтересовать девушку. Об этом артист рассказал глянцу "Отдохни".

"Все знакомства были успешными. Все получалось без всяких "планов Барбаросса". Не знаю, харизма ли это, талант ли, но я всегда пользовался спросом у прекрасного пола", - отметил Винник.

Также артист рассказал немного о своих больших сольных концертах во Дворце спорта в Киеве, которые пройдут 7 и 9 ноября. Он отметил, что у каждого номера есть индивидуальный концепт.

"У каждой песни будет своя история и своя картинка. На 80% все постановки мы уже утвердили, и я внес свои правки. Будет очень интересно и разнообразно, абсолютно не так, как обычно. Ну и феерические спецэффекты — куда же без них!", - отметил он.

Винник рассказал, что на его концертах случалось, что половина зала была с "не его зрителем".

"Но я — артист. И даже "не мой" зритель после моего концерта часто говорит: "Респект!", - отметил он.

Также Олег рассказал, что даже на корпоративах он – не случайный артист.

"Меня не заказывают в обойме артистов. Во-первых, позволить себе Винника на корпоративе могут не все, во-вторых, эти люди на 100% знают, почему хотят пригласить именно меня, у них есть писок песен, которые они хотят услышать", - рассказал Винник.

Как сообщалось ранее, на онлайн-площадке для объявлений за 4 тысячи гривен продают пачку недоеденного Олегом Винником печенья.

Напомним, что недавно певец показал украинцам дом, в котором он вырос и познакомил со своими близкими родственниками.

Ранее мы писали о том, что известный украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал, как уговорил Олега сняться в кино.

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Видео: РБК-Украина