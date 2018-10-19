То ли харизма, то ли талант: Олег Винник признался, что всегда пользовался спросом у прекрасного пола

Также артист рассказал о своих больших сольных концертах во Дворце спорта в Киеве
Известный украинский певец Олег Винник признался, что у него никогда не возникало трудностей с тем, чтобы заинтересовать девушку. Об этом артист рассказал глянцу "Отдохни".
"Все знакомства были успешными. Все получалось без всяких "планов Барбаросса". Не знаю, харизма ли это, талант ли, но я всегда пользовался спросом у прекрасного пола", - отметил Винник.
Также артист рассказал немного о своих больших сольных концертах во Дворце спорта в Киеве, которые пройдут 7 и 9 ноября. Он отметил, что у каждого номера есть индивидуальный концепт.
"У каждой песни будет своя история и своя картинка. На 80% все постановки мы уже утвердили, и я внес свои правки. Будет очень интересно и разнообразно, абсолютно не так, как обычно. Ну и феерические спецэффекты — куда же без них!", - отметил он.
Винник рассказал, что на его концертах случалось, что половина зала была с "не его зрителем".
"Но я — артист. И даже "не мой" зритель после моего концерта часто говорит: "Респект!", - отметил он.
Также Олег рассказал, что даже на корпоративах он – не случайный артист.
"Меня не заказывают в обойме артистов. Во-первых, позволить себе Винника на корпоративе могут не все, во-вторых, эти люди на 100% знают, почему хотят пригласить именно меня, у них есть писок песен, которые они хотят услышать", - рассказал Винник.
Как сообщалось ранее, на онлайн-площадке для объявлений за 4 тысячи гривен продают пачку недоеденного Олегом Винником печенья.
Напомним, что недавно певец показал украинцам дом, в котором он вырос и познакомил со своими близкими родственниками.
Ранее мы писали о том, что известный украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал, как уговорил Олега сняться в кино.
Видео: РБК-Украина