"Щоб ніхто не підсовував свиню": Олег Винник вирішив змінити образ

Фото: Олег Винник (Прес-служба)

Відомий співак пояснив, чому він вибрав саме такий стиль

Улюбленець української публіки співак Олег Винник вирішив кардинально змінити образ і тому на зйомках грандіозного шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна" з'явився в несподіваному костюмі.

Олег Винник вибрав для новорічного шоу елегантний яскраво-червоний костюм. За лаштунками український співак пояснив, чому зупинив свій вибір саме на такому вбранні. Він зазначив, що червоний колір – це колір успіху, багатства і грошей і таким костюмом Олег Винник вирішив задобрити символ 2019 року – жовту свинку.

"А чому б і ні? Я хочу, щоб наша країна була багатою і успішною, щоб нам ніхто не "підсовував свиню". Нехай наша Україна подібно молодому поросяті стрімко росте і розвивається", – розповів Олег Винник.

Фото: Олег Винник (Прес-служба)

Свій новий образ він доповнив білосніжними кросівками з золотистими смугами.

Фото: Олег Винник (Прес-служба)

У масштабному святковому концерті проекту телеканалу "Україна" візьмуть також участь і інші популярні виконавці - Оля Полякова, Вєрка Сердючка, Софія Ротару, NK/Настя Каменських, MONATIK, Макс Барських, Сергій Бабкін, Ірина Білик, DZIDZIO, Павло Зібров, TAYANNA, Alyosha, ALEKSEEV, Злата Огневич, Арсен Мірзоян, TARABAROVA, Ольга Цибульська, Ivan Navi, OLEYNIK, а також групи "НеАнгели", "Антитіла", "ТІК", KADNAY, Freedom-jazz, "Лисапетный батальйон" Ведучі свята – Лілія Ребрик і Олександр Скічко.

Жителі України зможуть побачити програму в ефірі телеканалу "Україна" в новорічний вечір.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олег Винник став кращим співаком року.

А також розповідали про те, що Олег Винник зізнався, що завжди користувався попитом у прекрасної статі.