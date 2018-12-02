Новая победа: Олег Винник стал лучшим певцом года

Фото: Олег Винник (Телеканал СТБ)

Артист получил главную статуэтку "M1 Music Awards 4 Seasons"

1 декабря в столичном Дворце cпорта состоялась церемония награждения четвертой ежегодной музыкальной премии "M1 Music Awards", отметившей лучших представителей отечественного шоу-бизнеса за 2018 год. Победителем в основной номинации – "Певец года" стал Олег Винник. Артист получил главную статуэтку "M1 Music Awards 4 Seasons".

Поскольку в момент церемонии награждения артист находился на шоу Х-фактор" телеканалы СТБ и М1 объединили два прямых эфира для того, чтобы сообщить исполнителю приятную новость. Лучшего певца и судью популярного вокального проекта тотчас поздравили коллеги и зрительский зал.

Фото: Олег Винник (Телеканал СТБ)

Музыкант, в свою очередь, поблагодарил слушателей и организаторов премии.

"Спасибо M1 Music Awards, что оценили! Спасибо Украина! Низкий поклон всем, кто в этом году решил мою судьбу и считает меня лучшим певцом", - произнес артист во время вручения памятной статуэтки.

Фото: Олега Винника поздравляют на сцене (Телеканал СТБ)

Отметим, текущий год для Олега Винника выдался насыщенным событиями и очень плодотворным. Певец собрал два киевских Дворца спорта, проехал несколько десятков городов, дал около полсотни аншлаговых концертов, выступая на главных сценах и стадионах страны. На X юбилейной церемонии награждения "Viva! Самые красивые" Винника признали самым красивым мужчиной Украины. Кроме того, в 2018-м коллекция наград артиста пополнилась двумя премиями "Золотая жар-птица" ("Певец года" и "Народный хит"), а главный музыкальный телеканал страны удостоил его звания "Певец зимы 2018", наградив орденом "M1 Music Awards. 4 сезона", а также отметил видеоработу "Найкращий день", назвав дует с Потапом лучшим "Проектом осени 2018".

Кстати, мы писали о том, что Олег Винник собрал аншлаг в Беларуси.

И о том, что Олег Винник признался, что всегда пользовался спросом у прекрасного пола.Певец заявил, что у него никогда не возникало трудностей с тем, чтобы заинтересовать девушку.

Кстати, известный украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал, как уговорил Олега сняться в кино.

Видео: РБК-Украина