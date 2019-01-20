"Что случилось с вашим лицом?": Лорак напугала фанатов внешним видом

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Певица опубликовала селфи во время съемок

Известная украинская исполнительница Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), поделилась свежим снимком со съемок. Она рассказала, что готовит для фанатов сюрприз в подписи к фото, однако поклонников больше заинтересовала внешность артистки. Снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram.

Лорак лаконично анонсировала скорый выпуск нового видео: "Готовим сюрпризы!".

Скриншот поста аккаунта instagram.com/anilorak

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

В комментариях большинство поклонников отметили, что артистка выглядит посвежевшей и отдохнувшей. А многие другие заметили, что после новостей о разводе артистка стала сама на себя не похожа. Некоторые считают, что певица утратила былую красоту.

"Вы раньше красивее были, что случилось с вашим лицом?", "С таким количеством косметики сюрпризы можно лишь скрыть", "Огромный рот и губище, ужас!" — пишут поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak

Кстати, ранее стала известна дата развода Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу.

До этого мы сообщали, что известная украинская певица вошла в состав жюри российского шоу.

К слову, Лорак с подругой провела незабываемое время в мужской компании.

Видео: РБК-Украина