"Что случилось с вашим лицом?": Лорак напугала фанатов внешним видом

Певица опубликовала селфи во время съемок
Известная украинская исполнительница Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), поделилась свежим снимком со съемок. Она рассказала, что готовит для фанатов сюрприз в подписи к фото, однако поклонников больше заинтересовала внешность артистки. Снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram.
Лорак лаконично анонсировала скорый выпуск нового видео: "Готовим сюрпризы!".
Скриншот поста аккаунта instagram.com/anilorak
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
В комментариях большинство поклонников отметили, что артистка выглядит посвежевшей и отдохнувшей. А многие другие заметили, что после новостей о разводе артистка стала сама на себя не похожа. Некоторые считают, что певица утратила былую красоту.
"Вы раньше красивее были, что случилось с вашим лицом?", "С таким количеством косметики сюрпризы можно лишь скрыть", "Огромный рот и губище, ужас!" — пишут поклонники.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak
Кстати, ранее стала известна дата развода Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу.
До этого мы сообщали, что известная украинская певица вошла в состав жюри российского шоу.
К слову, Лорак с подругой провела незабываемое время в мужской компании.
Видео: РБК-Украина