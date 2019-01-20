"Що сталося з вашим обличчям?": Лорак налякала фанатів зовнішнім виглядом

Співачка опублікувала селфі під час зйомок
Відома українська виконавиця Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк), поділилася свіжим знімком зі зйомок. Вона розповіла, що готує сюрприз для фанатів у підписі до фото, однак шанувальників більше зацікавила зовнішність артистки. Знімок співачка опублікувала у своєму Instagram.
Лорак лаконічно анонсувала швидкий випуск нового відео: "Готуємо сюрпризи!".
Скріншот поста облікового запису instagram.com/anilorak
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
В коментарях більшість шанувальників відзначили, що артистка виглядає посвіжілої і відпочилою. А багато інших помітили, що після новин про розлучення артистка стала сама на себе не схожа. Деякі вважають, що співачка втратила колишню красу.
"Ви раніше красивіше були, що сталося з вашим обличчям?", "З такою кількістю косметики сюрпризи можна лише приховати", "Величезний рот і губище, жах!" — пишуть шанувальники.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/anilorak
Нагадаємо, раніше стала відома дата розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу.
До цього ми повідомляли, що відома українська співачка увійшла до складу журі російського шоу.
До речі, Лорак з подругою провела незабутній час в чоловічій компанії.
Відео: РБК-Україна