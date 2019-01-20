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"Що сталося з вашим обличчям?": Лорак налякала фанатів зовнішнім виглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.01.2019 - 18:23
"Що сталося з вашим обличчям?": Лорак налякала фанатів зовнішнім виглядом
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка опублікувала селфі під час зйомок

Відома українська виконавиця Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк), поділилася свіжим знімком зі зйомок. Вона розповіла, що готує сюрприз для фанатів у підписі до фото, однак шанувальників більше зацікавила зовнішність артистки. Знімок співачка опублікувала у своєму Instagram.

Лорак лаконічно анонсувала швидкий випуск нового відео: "Готуємо сюрпризи!".

&quot;Що сталося з вашим обличчям?&quot;: Лорак налякала фанатів зовнішнім виглядом

Скріншот поста облікового запису instagram.com/anilorak

&quot;Що сталося з вашим обличчям?&quot;: Лорак налякала фанатів зовнішнім виглядом

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

В коментарях більшість шанувальників відзначили, що артистка виглядає посвіжілої і відпочилою. А багато інших помітили, що після новин про розлучення артистка стала сама на себе не схожа. Деякі вважають, що співачка втратила колишню красу.

"Ви раніше красивіше були, що сталося з вашим обличчям?", "З такою кількістю косметики сюрпризи можна лише приховати", "Величезний рот і губище, жах!" — пишуть шанувальники.

&quot;Що сталося з вашим обличчям?&quot;: Лорак налякала фанатів зовнішнім виглядом

&quot;Що сталося з вашим обличчям?&quot;: Лорак налякала фанатів зовнішнім виглядом

&quot;Що сталося з вашим обличчям?&quot;: Лорак налякала фанатів зовнішнім виглядом

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/anilorak

Нагадаємо, раніше стала відома дата розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу.

До цього ми повідомляли, що відома українська співачка увійшла до складу журі російського шоу.

До речі, Лорак з подругою провела незабутній час в чоловічій компанії.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Ані ЛоракразводМурат Налчаджиоглу
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