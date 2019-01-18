"Теплый вечер": Лорак с подругой провела незабываемое время в мужской компании

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица показала, с кем провела незабываемое время в Майами

Популярная певица Ани Лорак показала, с кем провела незабываемый вечер в Майами, куда приехала отдохнуть вместе с дочерью. В Instagram она поделилась совместным снимком, на котором запечатлена в компании друзей – Лилии Подкопаевой, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и Игоря Крутого.

Артистка коротко и душевно подписала кадр, который, также появился на страничках в микроблоге у всех присутствующих на фото.

"Теплый вечер в кругу друзей", - написала она, оставив красноречивые теги "супервечер" и "друзья".

Фото: Ани Лорак, Сергей Лазарев, Лилия Подкопаева, Филипп Киркоров, Игорь Крутой (instagram.com/anilorak)

Под постом артистки "отметился" Филипп Киркоров, который подтвердил, что провел потрясающее время в дружеском кругу.

"Это был потрясающий вечер", - отметил он.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Подписчики певицы также посчитали фото очень душевным, а собравшуюся компанию – дружной и веселой.

"В этой фотографии столько тепла", "Все очень красиво выглядят", "Мои самые лучшие! Восхищаюсь вами, беру пример с вас", "Очень крутой круг друзей", "Самый дружный коллектив", "Вы настоящая команда!" - отмечали комментаторы.

Скриншот коментариев (instagram.com/anilorak)

Как стало известно из подписи к аналогичному кадру в профиле Сергея Лазарева, творческая компания провела время на вилле Версаче, а собрал друзей не кто иной, как Филипп Киркоров.

Также российский артист, который является вероятным претендентом от России на поездку в Израиль на конкурс Евровидение 2019, показал совместное фото с Ани Лорак, сделанное в этот же вечер.

"Мой чловек! Родня душа! Обожаю! Всегда рядом", - подписал совместный кадр артист.

Фото: Ани Лорак и Сергей Лазарев (instagram.com/lazarevsergey)

Ранее Ани Лорак представила документальный фильм о своем грандиозном шоу DIVA, в который вошли закулисные кадры и видео подготовки к масштабному концерту-спектаклю.

Видео: РБК-Украина