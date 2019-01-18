Известная украинская певица вошла в состав жюри российского шоу

Компанию ей составят Валерий Меладзе и Пелагея
Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая показала стройные ноги на солнечном фото с отдыха, регулярно выступает в России на концертах и корпоративах, а также участвует в различных премиях. Теперь же она нашла там постоянную работу - артистка вошла в состав жюри шестого сезона российской версии музыкального проекта "Голос. Дети". Об этом сообщает Super.
Отметим,что 36-летняя Лобода впервые примет участие в российском шоу в качестве наставника. Компанию ей составят российские артисты Валерий Меладзе и Пелагея.
Напомним, что в 2013 году Светлана была членом жюри украинской версии шоу. Тогда она выбирала лучшие голоса среди молодых дарований вместе с рок-музыкантом Олегом Скрипкой и популярной певицей Тиной Кароль.
Фото: (tochka.net)
Сообщается, что участие в проекте "Голос. Дети 6" решила принять дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла.
Отметим, что еще одна украинская исполнительница Ани Лорак является звездной наставницей в седьмом сезоне российского шоу "Голос".
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Светлана Лобода обматерила сотрудников аэропорта "Шереметьево" в Москве. Судя по всему, певице не понравилось, что ее не встретили у паспортного контроля, чтобы проводить в VIP-зал.
А также писали о том, что в сети высмеяли Лободу за "наезд" на сотрудников аэропорта в Москве.
Видео: РБК-Украина