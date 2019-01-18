ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Известная украинская певица вошла в состав жюри российского шоу

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.01.2019 - 11:56
Известная украинская певица вошла в состав жюри российского шоу
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Компанию ей составят Валерий Меладзе и Пелагея

 Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая показала стройные ноги на солнечном фото с отдыха, регулярно выступает в России на концертах и корпоративах, а также участвует в различных премиях. Теперь же она нашла там постоянную работу - артистка вошла в состав жюри шестого сезона российской версии музыкального проекта "Голос. Дети". Об этом сообщает Super.

Отметим,что 36-летняя Лобода впервые примет участие в российском шоу в качестве наставника. Компанию ей составят российские артисты Валерий Меладзе и Пелагея.

Напомним, что в 2013 году Светлана была членом жюри украинской версии шоу. Тогда она выбирала лучшие голоса среди молодых дарований вместе с рок-музыкантом Олегом Скрипкой и популярной певицей Тиной Кароль.

Известная украинская певица вошла в состав жюри российского шоуФото: (tochka.net)

Сообщается, что участие в проекте "Голос. Дети 6" решила принять дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла. 

Отметим, что еще одна украинская исполнительница Ани Лорак является звездной наставницей в седьмом сезоне российского шоу "Голос".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Светлана Лобода обматерила сотрудников аэропорта "Шереметьево" в Москве. Судя по всему, певице не понравилось, что ее не встретили у паспортного контроля, чтобы проводить в VIP-зал.

А также писали о том, что в сети высмеяли Лободу за "наезд" на сотрудников аэропорта в Москве.

Видео: РБК-Украина

"Звезду включила": в сети высмеяли Лободу за "наезд" на сотрудников аэропорта в Москве Дочь нигерийских чиновников и 68-летняя народница: каким будет первый эфир Голосу країни 9
Новости Украины Лободаголоств-шоу
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь