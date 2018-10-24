"Що відрізати і куди пришити": Слава Камінська вразила фанатів оголеним тілом

Колаж РБК-Україна

Співачка розповіла, що думає про сучасні стандарти краси

Відома українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська розмістила на своїй сторінці в Instagram відверте фото і роздум на тему сучасних стандартів краси.

Слава Камінська згадала, як почали з'являтися перші соціальні мережі, в яких користувачі почали публікувати відверті фото, що призвело до хвилі розлучень.

"Яка ж ілюзія ці соцмережі. Я пам'ятаю себе ще з часів однокласників, що в принципі вже прирівнюється до динозаврів. Тоді ми зливали фото через якісь шнури з фотоапарата і не було такого розмаїття довгих ніг, вузьких носів та ідеальної шкіри у додатках, як і самих додатків. Пам'ятаю, як понеслася хвиля розлучень, після появи цієї нової іграшки. Бурхливе спілкування з аватарками в купальниках і божевілля від вигаданих персонажів. Гра в передуману реальність, в якій мабуть легше жити без зобов'язань і багатьох наслідків", - написала співачка.

Вона зазначила, що в сучасному світі відверті фото стали нормою. Деяких це стимулює до досконалості.

"Тепер це частина сучасного життя і норма. Чоловіки підписані на естетичну наготу, переглядаючи на сон грядущий чужих жінок, порівнюють зі своїми невідфотошопленими. Потім швидше за все випендрюються, напевно. З одного боку, для багатьох - це стимул виглядати добре, а з іншого фіг його знає", - розповіла Камінська.

Вона зізналася, що розглядаючи фото інших жінок, у неї навіть з'явився комплекс. Камінська опублікувала свою відверту фотографію і запитала у фанатів, що вони думають з цього приводу.

"Вчора занурила себе в світ шаблонної краси. Надивилася так, що аж комплекси з'явилися. Чи покоління у нас таке гарне або я погано працюю в фотошопі. От думаю що з цим робити тепер? Що відрізати і куди пришити, щоб полегшало. У мене теж є такі фото, але мало. Хочу і я сьогодні побути в їх шкурі, ну або просто шкурою. Що ви думаєте з цього приводу?", - запитала артистка своїх шанувальників.

Скріншот поста (instagram.com/babaslavka)

До речі, раніше ми писали про те, що Слава Камінська розповіла про свої стосунки з чоловіком.

А також повідомляли про те, що солістка "НеАнгелів" розповіла про стосунки зі свекрухою.

Відео: РБК-Україна