ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чистая роскошь: Синди Кроуфорд блистает в Гонконге

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.04.2019 - 21:31
Чистая роскошь: Синди Кроуфорд блистает в Гонконге
Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель радует поклонников стильными образами

Синди Кроуфорд уже давно является амбассадором люксового швейцарского производителя часов и украшений Omega. В одной из последних рекламных кампаний они снялись вместе с дочерью – 17-летней моделью Кайей Гербер. "Два поколения – один выбор", – звучал слоган марки. А осенью прошлого года в создании кампейна участовала вся семья: сама Синди, ее муж – бывший манекенщик Рэнди Гербер, а также их дети Кайя и Пресли.

И вот недавно Синди отправилась в Гонконг, чтобы продолжить сотрудничество со знаменитой маркой и посетить мероприятие, устроенное ею. 53-летняя супермодель прилетела в Азию пару дней назад и сразу же начала постить многочисленные фото и сториз, включая блюда из популярного ресторана Маdamе Fu. Но конечно, больше всего поклонников привлекли образы Кроуфорд. В первый день она появилась в джинсах узких классического кроя и белой рубашке. Дополнила его небольшая бежевая сумочка, коричневые лодочки без каблука, крупные солнцезащитные очки, а еще – украшения Omega (куда без них?).

Синди Кроуфорд
Стильная Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

А на следующий блистала в роскошном белом платье с оголенными плечами от австралийского бренда Alex Perry, которое дополнила золотыми часами, серьгами-кольцами и "мраморным" клатчем. Образ получился по-настоящему шикарным также благодаря безупречной укладке и макияжу, подчеркивающему выразительность взгляда и сияющую кожу. "Приветствую OMEGA в Гонконге", – лаконично подписала супермодель фото на своей странице в Instagram.

Многочисленные поклонники Синди, как всегда, оценили лук звезды "на отлично". "Во веки веков самая красивая женщина", "Просто великолепна!", "Ты выглядишь просто невероятно", "Ты никогда не разочаруешь. Всегда прекрасна", "Просто потрясающе", "Моя любимая супермодель! Всегда потрясающий!", "Самая красивая женщина в мире", "Красотка, Синди!", "Просто сказочна"…

Ты же девочка: топ-3 самых женственных нарядов Иванки Трамп Будет жарко: 10 шагов к идеальному пляжному образу от супермодели Алессандры Амбросио (видео)
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины модель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь