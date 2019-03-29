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Горячая мамочка: Синди Кроуфорд устроила съемку в отельном номере

Lite » Мода 29.03.2019 - 15:03
Горячая мамочка: Синди Кроуфорд устроила съемку в отельном номере
Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель поделилась очередным провокационным фото

Синди Кроуфорд – большая любительница Instagram, которая всегда найдет, чем развлечь фолловеров. Если это не советы по красоте, то съемки и фото из прошлого, селфи в роскошных локациях или же фото из многочисленных текущих мероприятий. Так, на днях она порадовала поклонников очередным постом. Супермодель стала почетной гостьей на открытии нового магазина всемирно известной сети мебельного гиганта Art Van Furniture.

Судя по сториз Синди, на ивент она явилась в весьма приподнятом настроении – Синди делала бумеранг с псом, одетым с стильный костюм, перерезала ленту, позировала на фоне сияющей вывески нового магазина и вообще всячески веселилась.

Синди Кроуфорд

Стильная Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

А еще всемирно известная красавица стала натурщицей для художника. Красочный портрет модели Дэйв Сантия нарисовал за 7 минут и поделился им у себя на странице: "Да, она невероятно красивая. Выставил эту картину на торги, и она собрала $ 13 000 для Childhood league (центра для детей с задержкой физического развития, – прим. ред)". 

Горячая мамочка: Синди Кроуфорд устроила съемку в отельном номере

Также Синди не забыла оставить в своем микроблоге снимок. 53-летняя модель позирует в номере отеля, сидя на умывальнике с высоко закинутой ногой. Одета она в широкие черные брюки, черную блузу с золотистым принтом без рукавов, на ногах – изящные босоножки на шпильке, в ушах – крупные серьги. Дополняет картину стильная укладка и макияж. "Гостиничный номер, но сделай это по-модному", – добавила она дерзкую подпись.

Горячая мамочка: Синди Кроуфорд устроила съемку в отельном номере

Горячая мамочка: Синди Кроуфорд устроила съемку в отельном номере

"Hot Mama!", "Ты выглядишь, как кукла", "Ты убиваешь меня", "Великолепная женщина", "Если есть следующая жизнь, я бы хотела быть Синди Кроуфорд", "Вы модная, где бы вы ни были!", "Выглядишь очень горячо в этом костюме", "Идеальная женщина!", – поспешили выразить звезде свое признание многочисленные поклонники.

К слову, дочь Синди – Кайя Гербер, как и ее мама, старается всегда активно вести свои соцсети. 17-летняя девушка регулярно выкладывает новые фото с подиума, фешн-съемок и даже из собственной ванной.           

Напомним, ранее Синди Кроуфорд показала, как делает макияж за 5 минут

Также мы давали топ-5 секретов вечной молодости Синди Кроуфорд

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