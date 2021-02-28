Я - честная: Полякова поставила точку в скандале с Кароль (видео)

"Я — честная, прямолинейная, эмоциональная, но не глупая. Никогда бы не стала шутить про мужа Тины и ее личную трагедию. Я говорила только о том, что правда думаю: что у Тины уже давно очень грустный репертуар. Когда я посмотрела шоу и увидела, насколько это некорректно прозвучало, мне самой стало неприятно, и я сразу извинилась. Я всегда искренне приношу извинения", — рассказывает знаменитость.

Но, по ее мнению, Кароль все же использует ее для собственного пиара.

"Но прощать меня или делать пиар своей новой песни — это уже самостоятельный выбор человека", — заявила артистка.

Напомним, что поп-дива Оля Полякова в одном из выпусков шоу "Маска" назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах".