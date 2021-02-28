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Я - чесна: Полякова поставила крапку в скандалі з Кароль (відео)

Автор: Анна Кисельова

Нещодавно в мережі, а потім і на телебаченні розгорівся скандал через висловлювання Олі Полякової з приводу творчості Тіни Кароль. Згодом вона вибачилася перед артисткою, однак скандал продовжився тим, що Кроль нібито використовувала її для піару свого нового хіта. Зараз же Оля Полякова вирішила дати фінальний коментар на тему інциденту з Кароль.

Про це Полякова заявила в програмі "Світське життя".

"Я — чесна, прямолінійна, емоційна, але не дурна. Ніколи б не стала жартувати про чоловіка Тіни та її особисту трагедію. Я говорила лише про те, що правда думаю: що у Тіни вже давно дуже сумний репертуар. Коли я подивилася шоу і побачила, наскільки це некоректно прозвучало, мені самій стало неприємно, і я відразу вибачилася. Я завжди щиро приношу вибачення", — розповідає знаменитість.

Але, на її думку, Кароль все ж використовує її для власного піару.

"Але прощати мене або робити піар своєї нової пісні — це вже самостійний вибір людини", — заявила артистка.

Нагадаємо, що попдіва Оля Полякова в одному з випусків шоу "Маска" назвала Тіну Кароль "плакальницею на похоронах".

До цього Тіна Кароль висловилася з приводу заяви Олі Полякової. Вона назвала її слова "моральним дном" і сказала, що таких людей можна тільки пожаліти.

До цього Тіна Кароль спантеличила мережу відео за участю чоловіка.

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Новини України Тіна КарольОля Полякова
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