Я - чесна: Полякова поставила крапку в скандалі з Кароль (відео)

"Я — чесна, прямолінійна, емоційна, але не дурна. Ніколи б не стала жартувати про чоловіка Тіни та її особисту трагедію. Я говорила лише про те, що правда думаю: що у Тіни вже давно дуже сумний репертуар. Коли я подивилася шоу і побачила, наскільки це некоректно прозвучало, мені самій стало неприємно, і я відразу вибачилася. Я завжди щиро приношу вибачення", — розповідає знаменитість.

Але, на її думку, Кароль все ж використовує її для власного піару.

"Але прощати мене або робити піар своєї нової пісні — це вже самостійний вибір людини", — заявила артистка.

Нагадаємо, що попдіва Оля Полякова в одному з випусків шоу "Маска" назвала Тіну Кароль "плакальницею на похоронах".