Это моральное дно: Кароль ответила Поляковой на обвинение в ее использовании для пиара

Украинская певица Тина Кароль ответила на упрек Оли Поляковой о том, что артистка использовала конфликт с ней для пиара трека "Скандал". Знаменитость рассказала о своих сердечных переживаниях, а также сказала, что просто жалеет тех, кто о ней недружественно высказывается.

Тина Кароль отметила, что Оле Поляковой не стоит касаться личных тем знаменитости.

"Да, я вдова, плакала с 27 лет и когда он снится, плачу до сих пор. То, что показали по ТВ — это моральное дно. Вся эта история заслуживает того, чтобы их просто пожалеть. Вот реально, просто пожалеть. Все вляпались в какой-то скандал", — считает певица.

Также она принимает любую позицию со стороны своих звездных коллег, однако просит не переступать через черту.

"Но я думаю, что сейчас все сделали выводы. Ну и конечно, тут же максимально коснулись моей сердечной чакры. Хорошо, пусть это ваша надменность, насмешка станет моим пиар-ходом для раскрутки песни. Просто тем самым я показала то, что есть вещи, за которые нельзя заступать, это красная линия", — признается артистка.

По мнению звезды, Полякова зашла слишком далеко в своих выражениях. Если бы она не затрагивала "похороны", возможно ей не пришлось бы так остро реагировать на высказывания поп-певицы. Тина отметила, что не злится на Олю, но все еще находит, что им есть о чем поговорить, ведь им часто приходится выступать на одной сцене.

"Свое я получила, она все увидела, все все поняли, все — идем дальше, живем дальше. Я открыта к разговору, я хочу здороваться, когда вижу человека, я не хочу проходить мимо и делать вид, что она прозрачная и я ее не вижу. Это не дружба", — добавила она.

Тина Кароль ответила Оле Поляковой на обвинения в ее использовании для пиара