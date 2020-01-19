В честь принца Гарри и Меган Маркл: лондонский ресторан посвятил специальное меню "Мегситу"

Принца Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Заведение в центре Лондона представило оригинальную карту блюд в честь "Мегсита"

Принц Гарри и Меган Маркл с весны текущего года официально складывают полномочия и больше не будет действовать от лица монархини и представлять королевскую семью на всевозможных мероприятиях национального уровня. Это влечет за собой отказ от титулов, который уже получил название "Мегсит" (по аналогии с «Брекситом» — выходом Великобритании из ЕС). Кроме того, Гарри и Меган собрались львиную долю времени проводить в Канаде – на родине бывшей актрисы. Такие действия экс-герцогов Сассекских вдохновили один из лондонских ресторанов, M Restaurant, на разработку оригинального меню, посвященному последним событиям в королевской семье.

"Мегсит меню", как оно обозначено в ресторанной карте, состоит из трех блюд. Как сообщает Insider, меню составлено с учетом особенностей британской и канадской кухни.

Вначале посетителей по-королевски приветствуют бокалом английского игристого вина Nyetimber или канадским коктейлем Club для "герцогской смелости, которая помогла Сассексам начинать свое собственное путешествие".

Коллаж от ресторана M Restaurant (instagram.com/mrestaurants)

Затем гости заведения могут выбрать крокеты из свиной головы или бутерброд с канадским крабом и трюфелем.

В качестве основного блюда гурманам предлагается английский стейк стриплойн на кости или большой лобстер с имбирем и перцем чили - реверасан принцу Гарри.

В качестве десерта гости могут выбрать английский крамбл с грушей и имбирем или сладкое угощение на западный лад - десерт "Сникерс", на создание которого вдохновил легендарный шоколадный батончик.

Стейк и десерт из "Мегсит-меню" (instagram.com/mrestaurants)

Оригинальное меню обойдется посетителям около 85 долларов на человека.

Напомним, что отец Меган Маркл, Томас Маркл осудил дочь и ее супруга за решение отказаться от монарших обязанностей и пойти против вековых традиций.