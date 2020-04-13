На чемоданах: Сергей и Снежана Бабкины рассказали о кризисе в их отношениях

Накануне Пасхи телеканал «Украина» покажет грандиозный концерт «Українська пісня року», который выйдет в эфире в субботу, 18 апреля, в 20:45. В нем выступят самые популярные артисты, среди которых Сергей Бабкин. Вместе с супругой Снежаной они поделились очень откровенной историей о том, как проживали серьезный кризис в браке.

По словам музыканта, в их отношениях со Снежаной был момент, когда доходило до развода. О своих чувствах в тот период он рассказал на странице «Зіркового шляху» в Instagram.

«Один раз такое было, после 3 лет вместе. Было страшно в тот момент. Знаете, есть такая фраза избитая, когда кажется, что земля из-под ног уходит. Реально она была такой шаткой и ноги были такие непослушные. Я никогда подобного не ощущал и не думал, что такое может быть. Бывает, расходятся, не сошлись – ну пока, давай будем друзьями. Но не хотелось, казалось, что сейчас мы разойдемся – и будет очень плохо, этого нельзя делать. Тогда родилась песня «Пробач», – признался Сергей Бабкин, который выступит на концерте «Українська пісня року» в эфире канала «Украина».

Что стало причиной кризиса, пара не говорит. Супруги обещают, что напишут об этом в своей книге, которую издадут перед смертью.

«Веселине тогда был год, я уходила от Сережи. При чем серьезно – на сумках, на чемоданах. А потом мы научились справляться с этим – подстраиваться, пристраиваться, надстраиваться. Это тяжелая ежедневная работа. Есть желание – работаешь и все сделаешь. Нет желания – разваливается семья. Причину (кризиса) мы не будем говорить, мы это напишем в книге, которую выпустим лет в 80. У нас очень интересная история. Даже многие наши родные половины не знают. Много разных забавных историй и не очень, которые воспитали нас и наши отношения друг к другу. Поделимся опытом, который повлиял на нас и благодаря которому мы стали такими, какими мы есть», – заверила Снежана Бабкина в интервью каналу «Украина».

Как сообщалось ранее, национальная музыкальная премия «Українська пісня року» была основана в 2004 году Михаилом Поплавским, а в 2019-м партнером мероприятия стал певец Олег Винник. Артисты говорят – объединились, потому что болеют за украинскую песню.

В концерте выступят самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, NK Настя Каменских, DZIDZIO, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Michelle Andrade, Виталий Козловский, TARABAROVA, MELOVIN, Павел Зибров, Михаил Поплавский, KHAYAT, DILEMMA и LAUD.