На валізах: Сергій і Сніжана Бабкіни розповіли про кризу в їхніх стосунках

Напередодні Великодня телеканал «Україна» покаже грандіозний концерт «Українська пісня року», який вийде в ефірі в суботу, 18 квітня, о 20:45. У ньому виступлять найпопулярніші артисти, серед яких Сергій Бабкін. Разом з дружиною Сніжаною вони поділилися дуже відвертою історією про те, як проживали серйозну кризу у шлюбі.

За словами музиканта, в їхніх взаєминах зі Сніжаною був момент, коли доходило до розлучення. Про свої почуття в той період він розповів на сторінці «Зіркового шляху» в Instagram.

«Один раз таке було, після 3 років разом. Було страшно в той момент. Знаєте, є така фраза заїжджена, коли здається, що земля з-під ніг іде. Реально вона була такою хиткою і ноги не слухалися. Я ніколи подібного не відчував і не думав, що таке може бути. Буває, розходяться, не зійшлися – ну бувай, давай будемо друзями. Але не хотілося, здавалося, що зараз ми розійдемося – і буде дуже погано, цього не можна робити. Тоді народилася пісня «Пробач», – зізнався Сергій Бабкін, який виступить на концерті «Українська пісня року» в ефірі каналу «Україна».

Що стало причиною кризи, пара не говорить. Подружжя обіцяє, що напише про це у своїй книзі, яку видасть перед смертю.

«Веселині тоді був рік, я йшла від Сергія. При чому серйозно – на сумках, на валізах. А потім ми навчилися справлятися з цим – підлаштовуватися, прилаштовуватися, налаштовуватися. Це важка щоденна робота. Є бажання – працюєш і все зробиш. Немає бажання – розвалюється сім'я. Причину (кризи) ми не будемо говорити, ми це напишемо в книзі, яку випустимо років у 80. У нас дуже цікава історія. Навіть багато наших рідних половини не знають. Багато різних кумедних історій і не дуже, які виховали нас і наші стосунки один до одного. Поділимося досвідом, який вплинув на нас і завдяки якому ми стали такими, якими ми є», – запевнила Сніжана Бабкіна в інтерв'ю каналу «Україна».

Як повідомлялося раніше, національна музична премія «Українська пісня року» була започаткована у 2004 році Михайлом Поплавським, а у 2019-му партнером заходу став співак Олег Винник. Артисти кажуть – об’єдналися, бо вболівають за українську пісню.

У концерті виступлять найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, серед яких: Олег Винник, NK Настя Каменських, DZIDZIO, Сергій Бабкін, Наталія Могилевська, Michelle Andrade, Віталій Козловський, TARABAROVA, MELOVIN, Павло Зібров, Михайло Поплавський, KHAYAT, DILEMMA та LAUD.