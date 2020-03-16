Безопасно-нарядна: Снежана Бабкина показала свой образ на время карантина

Жена музыканта теперь появляется в общественных местах только в таком виде
Во время вынужденного карантина из-за эпидемии коронавируса в Украине отчественные звезды по-разному реагируют на ситуацию - так, Катя Осадчая и Юрий Горбунов сидят дома и развлекают маленького сына, а вот Потап с Настей Каменских решились отправиться на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом. Жена популярного музыканта Сергея Бабкина Снежана тоже следит за безопасностью - ведь у нее трое детей.
На своей странице в Instagram она показала свой "безопасно-нарядный" образ, в котором теперь появляется в общественных местах. На фото Снежана запечатлена в специальной медицинской маске, закрывающей рот и нос.
"Безопасно-Нарядна и Снежна. В общественно-закрытые места (базары,магазины и т.д.) теперь только так" - прокомментировала Бабкина.
Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)
Подписчики принялись засыпать ее вопросами, где она купила маску и почем - их действительно сейчас сложно найти в Украине, а также пожелали здоровья.
Скриншот комментариев (instagram.com/snezhana_babkina)
Напомним, ранее Снежана Бабкина взбудоражила сеть пикантным фото топлес в ванне.