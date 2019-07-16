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"Часики тикают": Анита Луценко поразила постаревшим лицом (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.07.2019 - 09:46
"Часики тикают": Анита Луценко поразила постаревшим лицом (фото)
Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Звездный тренер испробовала на себе популярное приложение

В Украине стремительно набирает популярность приложение для телефона FaceApp, с помощью которого можно посмотреть, как ты будешь выглядеть в старости. Решила поиграться с ним и звездная фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко.

Впечатляющим результатом она поделилась на своей странице в Instagram. На фото значительно "постаревшая" морщинистая Анита запечатлена в твидовом пиджаке и старушечьем платке на голове.

"Доброе утречко от бабушки Аниты. а часики тикают... Интересно, чем я буду заниматься в старости? Внуками? Огородом? На Марсе воздух продавать в стаканчиках? А вы уже глянули как будете выглядеть в старости?" - с юмором прокомментировала кадр Луценко.

&quot;Часики тикают&quot;: Анита Луценко поразила постаревшим лицом (фото)

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Фото вызвало бурную и неоднозначную реакцию у подписчиков тренера - некоторые считают это приложение глупым, другие считают, что нужно жить сегодняшним днем и не нужно раньше времени думать о старости.

  • Анита,это Вы в 160, не раньше.Заниматься？Как всегда, наслаждаться спортом, любить жизнь и себя в этом списке
  • Неплохо будешь выглядеть в старости )
  • Тупой флешмоб и хайп на аппликации, о которой через пару недель уже никто и не вспомнит.. Всему свое время. В свое время все узнаем как будем выглядеть и каждому воздастся внешним видом за мысли, усилия и поступки.
  • Я уже глянула в зеркало...без приложения уже пугает
  • Надо жить сейчас, а что будет с нами и как будем выглядеть не в наших силах
  • Аааааааа. Я так боюсь старости , что даже не буду это тестить ... страаашнооо....
  • Очень даже хороша!
  • Даже не хочу.
  • Ой, честно испугалась увидев. Но бабушкой вы будете красивой. Себя старой не боюсь, тоже когда-то так делала в телефоне
  • Очаровашка 
 

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

&quot;Часики тикают&quot;: Анита Луценко поразила постаревшим лицом (фото)Скриншот поста (instagram.com/anitasporty)

Напомним, Анита Луценко рассказала, как питаться вечером, чтобы не поправиться.

Ранее Анита Луценко восхитила сеть фото дочурки-именинницы.

Добавим, что фитнес-тренер Анита Луценко научила, как принять себя и полюбить свое тело.

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Новости Украины Анита Луценкофитнес-тренер
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