"Часики тикают": Анита Луценко поразила постаревшим лицом (фото)

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Звездный тренер испробовала на себе популярное приложение

В Украине стремительно набирает популярность приложение для телефона FaceApp, с помощью которого можно посмотреть, как ты будешь выглядеть в старости. Решила поиграться с ним и звездная фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко.

Впечатляющим результатом она поделилась на своей странице в Instagram. На фото значительно "постаревшая" морщинистая Анита запечатлена в твидовом пиджаке и старушечьем платке на голове.

"Доброе утречко от бабушки Аниты. а часики тикают... Интересно, чем я буду заниматься в старости? Внуками? Огородом? На Марсе воздух продавать в стаканчиках? А вы уже глянули как будете выглядеть в старости?" - с юмором прокомментировала кадр Луценко.

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Фото вызвало бурную и неоднозначную реакцию у подписчиков тренера - некоторые считают это приложение глупым, другие считают, что нужно жить сегодняшним днем и не нужно раньше времени думать о старости.

Анита,это Вы в 160, не раньше.Заниматься？Как всегда, наслаждаться спортом, любить жизнь и себя в этом списке

Неплохо будешь выглядеть в старости )

Тупой флешмоб и хайп на аппликации, о которой через пару недель уже никто и не вспомнит.. Всему свое время. В свое время все узнаем как будем выглядеть и каждому воздастся внешним видом за мысли, усилия и поступки.

Я уже глянула в зеркало...без приложения уже пугает

Надо жить сейчас, а что будет с нами и как будем выглядеть не в наших силах

Аааааааа. Я так боюсь старости , что даже не буду это тестить ... страаашнооо....

Очень даже хороша!

Даже не хочу.

Ой, честно испугалась увидев. Но бабушкой вы будете красивой. Себя старой не боюсь, тоже когда-то так делала в телефоне

Очаровашка

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

Скриншот поста (instagram.com/anitasporty)

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