Быт в одиночестве: жена победителя Танцев со звездами 2019 Жени Кота назвала истинную цену его победы

Наталья оставила откровенный пост по поводу победы супруга
Танцы со звездами 2019 официально завершились 24 ноября. И ознаменовались громкой победу одной из пар-фаворитов шоу - Ксения Мишина и Женя Кот. Отметим, что второе место заняла еще одна сильная пара - Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. При этом конкуренция между парами была действительно, без преувеличения напряженной. Это были явные фавориты сезона. К слову, по результатам голосования судей первое место доставалось именно Ризатдиновой и Прохорову. А вот зрители проекта решили иначе и отдали первенство Мишиной и Коту.
На своей страничке в сети instagram супруга Жени Кота, также танцовщица Наталья Татаринцева оставила достаточно “глубокий” комментарий на тему победы мужа. Девушка ответила на вопрос, что в действительности означает быть женой победителя.
“Как быть женой победителя, если побеждать привыкла ты?” - задается вопросом Татаринцева.
Наталья Татаринцева и Женя Кот (фото: instagram.com/tatarintseva_official)
Далее она откровенно делится своим опытом. Так, Наталья не скрывает, за постоянными репетициями и загрузкой возлюбленного, им очень недоставало времени на друг дружку.
Мой опыт:
“Есть еще много деталей, но смысл в другом - создавать победу в нем и делать победу ему ради себя - этой мой следующий уровень. Высокого уровня приятием тем, кто создает партнера-победителя. Я натренировалась на проекте… но это была пока моя первая тренировка”, - подытожила Наталья Татаринцева.
Наталья Татаринцева и Женя Кот (фото: instagram.com/tatarintseva_official)
Напомним, ранее Анна Ризатдинова прокомментировала поражение в суперфинале шоу Танцы со звездами 2019.