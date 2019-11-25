Побут в самоті: дружина переможця Танців з зірками 2019 Жені Кота назвала справжню ціну його перемоги

Танці з зірками 2019 офіційно завершилися 24 листопада. І ознаменувалися гучною перемогу однієї з пар-фаворитів шоу - Ксенія Мішина і Женя Кот. Зазначимо, що друге місце посіла ще одна сильна пара - Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. При цьому конкуренція між парами була дійсно, без перебільшення напруженою. Це були явні фаворити сезону. До речі, за результатами голосування суддів перше місце діставалося саме Різатдіновів і Прохорову. А от глядачі проекту вирішили інакше і віддали першість Мішиній та Коту.

На своїй сторінці в мережі instagram дружина Жені Кота, також танцівниця Наталія Татаринцева залишила досить "глибокий" коментар на тему перемоги чоловіка. Дівчина відповіла на питання, що в дійсності означає бути дружиною переможця.

"Як бути дружиною переможця, якщо перемагати звикла ти?" - задається питанням Татаринцева.

Наталія Татаринцева і Женя Кот (фото: instagram.com/tatarintseva_official)

Далі вона відверто ділиться своїм досвідом. Так, Наталя не приховує, за постійними репетиціями і завантаженням коханого, їм дуже бракувало часу на один одного.

Мій досвід:

Наповнювати у тіні і важливо - не забираючи енергію своєю особистою присутністю/наглядом. Забути на час про виявлення характеру, амбіційності, примхи. Забути на час про секс, отримання віддачі, уваги до зовнішності. Віддавати в два рази більше і не чекати замін. Проживати побут в самоті. Вибудовувати режим харчування так, щоб їжа не встигала охолонути до його приходу, і бути готовою прийняти з легкістю, якщо він прийде додому неголодним. Мінімізувати процес спілкування, щоб не відволікати і не переводити емоції в свою сторону. Бачити втомлений вигляд свого партнера щоранку і не намагатися допомогти, просто слухати про це. Знати всю кухню зсередини, але не реагувати, не намагатися розібратися і не робити своїх оцінок, висновків і заяв. Знаходити джерело самозарядки, насичується себе і віддавати тільки своєму партнерові. Бути легкою, бути зайнятою, бути красивою, щоб отримувати маленьку частку уваги від партнера у вигляді ранкового поцілунку на удачу цілого дня.

“Є ще багато деталей, але сенс в іншому - створювати перемогу в ньому і робити йому перемогу заради себе - це мій наступний рівень. Високого рівня прийняттям тим, хто створює партнера-переможця. Я натренувалася на проекті... але це було поки моє перше тренування", - підсумувала Наталія Татаринцева.

Наталія Татаринцева і Женя Кот (фото: instagram.com/tatarintseva_official)

Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова прокоментувала поразку в суперфіналі шоу Танці з зірками 2019.