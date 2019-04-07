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"Была искра": Тина Кароль сделала откровенное признание об известном украинском музыканте

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2019 - 09:49
"Была искра": Тина Кароль сделала откровенное признание об известном украинском музыканте
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица приоткрыла завесу тайны над созданием клипа и песни "Безодня" с группой "Бумбокс"

Видео: YouTube/Светская жизнь

Украинская поп-дива Тина Кароль записала первую в карьере дуэтную песню, выбрав для своего дебюта известного украинского музыканта, лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка. Артисты представили чувственный и эмоциональный клип на композицию "Безодня", а также в студии программы "Светская жизнь" рассказали о совместной работе и сделали немало откровенных признаний. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале программы.

Андрей услышал голос Тины, когда ехал в машине и решил, что она обязательно должна быть в его новой песне. Он позвонил певице как раз в ее день рождения, чем очень удивил, ведь до того артисты не общались лично. После встречи в кафе дуэт сразу сложился – артистка незамедлительно дала свое согласие на запись.

"Андрей привлек своей искренностью и реально крутой песней. Я дала согласие сразу. Я уже давно восхищаюсь его голосом. И, возможно, еще раньше была поклонницей его группы", - призналась Тина.

&quot;Была искра&quot;: Тина Кароль сделала откровенное признание об известном украинском музыканте

Тина Кароль и Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/tina_karol)

Единственной ее просьбой к коллеге было не потерять надрыв и эмоциональный накал, с которым он исполняет свои строки, ведь именно это заставило Тину поверить музыканту.

"Единственное, что я просила: "Пожалуйста, не потеряйте этот надрыв. Он настолько это спел, что я ему верю. Вот – вау, так мужчины умеют любить" - вспоминает исполнительница.

Запись совместного клипа также ознаменовалась незабываемыми эмоциями, которые музыканты пережили во время творческого процесса. Тина приехала на съемочную площадку после череды концертов и стойко отработала в холодном павильоне, одетая лишь в легкое платье.

"После семи концертов и ночи переезда из Херсона Тина входит в кадр. Она работала восемь часов в холодном павильоне, в летнее платье и ни разу ножкой не топнула. Она была на улыбке, сказала всем: "Пока" и уехала",  - рассказал Андрей.

&quot;Была искра&quot;: Тина Кароль сделала откровенное признание об известном украинском музыканте

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Сама же певица отметила, что пережила немало волнительных моментов рядом с Андреем. Его близость заставила сердце биться чаще.

"Был один план, где мы вместе стоим, я должна была тебе в глаза петь. Я знаю, как не смотреть в глаза, но тут смущало сердце. Это было так: "Ой". Или на фотосессии надо было вместе стоять, в этом была искра", - сделала откровенное признание Тина.

&quot;Была искра&quot;: Тина Кароль сделала откровенное признание об известном украинском музыканте

Тина Кароль, Андрей Хлывнюк и Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

Да и ее партнер по дуэту также ощутил на себе присутствие некой магии, царящей между ними: "Да, там магия была. Это было круто".

Видео: YouTube/familyboombox

Ранее Тина Кароль показала чувственный образ, в котором предстала перед зрителями в новом клипе "Безодня". Певица облачилась в красное платье с мелким цветочным принтом и пикантным разрезом до бедра.

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