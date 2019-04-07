ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Була іскра": Тіна Кароль зробила відверте зізнання про відомого українського музиканта

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.04.2019 - 09:49
"Була іскра": Тіна Кароль зробила відверте зізнання про відомого українського музиканта
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка відкрила завісу таємниці над створенням кліпу і пісні "Безодня" з гуртом "Бумбокс"

Відео: YouTube/Світське життя

Українська поп-діва Тіна Кароль записала першу в кар'єрі дуетну пісню, вибравши для свого дебюта відомого українського музиканта, лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка. Артисти представили чуттєвий і емоційний кліп на композицію "Безодня", а також у студії програми "Світське життя" розповіли про спільну роботу і зробили чимало відвертих зізнань. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі програми.

Андрій почув голос Тіни, коли їхав в машині і вирішив, що вона обов'язково повинна бути в його новій пісні. Він подзвонив співачці якраз на її день народження, чим дуже здивував, адже до того артисти не спілкувалися особисто. Після зустрічі в кафе дует одразу склався – артистка негайно дала свою згоду на запис.

"Андрій привернув своєю щирістю і реально крутою піснею. Я дала згоду відразу. Я вже давно захоплююся його голосом. І, можливо, ще раніше була прихильницею його групи", - зізналася Тіна.

&quot;Була іскра&quot;: Тіна Кароль зробила відверте зізнання про відомого українського музиканта

Тіна Кароль та Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/tina_karol)

Єдиноим її проханням до колеги було не втратити надрив і емоційне напруження, з яким він виконує свої рядки, адже саме це змусило Тіну повірити музикантові.

"Єдине, що я просила: "Будь ласка, не втратьте цей надрив. Він настільки це заспівав, що я йому вірю. Ось – вау, так чоловіки вміють любити", - згадує співачка.

Запис спільного кліпу також ознаменувалася незабутніми емоціями, які музиканти пережили під час творчого процесу. Тіна приїхала на знімальний майданчик після низки концертів і стійко відпрацювала в холодному павільйоні, одягнена лише в легку сукню.

"Після семи концертів і ночі переїзду з Херсона Тіна входить в кадр. Вона працювала вісім годин в холодному павільйоні, в літній сукні і жодного разу ніжкою не тупнула. Вона була на усмішці, сказала всім: "Бувайте" і поїхала", - розповів Андрій.

&quot;Була іскра&quot;: Тіна Кароль зробила відверте зізнання про відомого українського музиканта

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Сама ж співачка зазначила, що пережила чимало хвилюючих моментів поруч з Андрієм. Його близькість змусила серце битися частіше.

"Був один план, де ми разом стоїмо, я повинна була тобі в очі співати. Я знаю, як не дивитися в очі, але тут бентежило серце. Це було так: "Ой". Або на фотосесії треба було разом стояти, в цьому була іскра", - зробила відверте зізнання Тіна.

&quot;Була іскра&quot;: Тіна Кароль зробила відверте зізнання про відомого українського музиканта

Тіна Кароль, Андрій Хливнюк та Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Її партнер по дуету також відчув на собі присутність якоїсь магії, що панує між ними: "Так, там магія була. Це було круто".

Відео: YouTube/familyboombox

Раніше Тіна Кароль показала чуттєвий образ, в якому постала перед глядачами в новому кліпі "Безодня". Співачка вбралася в червону сукню з дрібним квітковим принтом і пікантним розрізом до стегна.

"Скільки душі в цьому фото": Тіна Кароль знову зачаровує задумливим знімком З чоловічого плеча: чуттєва Тіна Кароль здивувала незвичайним вбранням
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Тіна КарольБумбокс
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся