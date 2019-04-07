"Була іскра": Тіна Кароль зробила відверте зізнання про відомого українського музиканта

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка відкрила завісу таємниці над створенням кліпу і пісні "Безодня" з гуртом "Бумбокс"

Відео: YouTube/Світське життя

Українська поп-діва Тіна Кароль записала першу в кар'єрі дуетну пісню, вибравши для свого дебюта відомого українського музиканта, лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка. Артисти представили чуттєвий і емоційний кліп на композицію "Безодня", а також у студії програми "Світське життя" розповіли про спільну роботу і зробили чимало відвертих зізнань. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі програми.

Андрій почув голос Тіни, коли їхав в машині і вирішив, що вона обов'язково повинна бути в його новій пісні. Він подзвонив співачці якраз на її день народження, чим дуже здивував, адже до того артисти не спілкувалися особисто. Після зустрічі в кафе дует одразу склався – артистка негайно дала свою згоду на запис.

"Андрій привернув своєю щирістю і реально крутою піснею. Я дала згоду відразу. Я вже давно захоплююся його голосом. І, можливо, ще раніше була прихильницею його групи", - зізналася Тіна.

Тіна Кароль та Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/tina_karol)

Єдиноим її проханням до колеги було не втратити надрив і емоційне напруження, з яким він виконує свої рядки, адже саме це змусило Тіну повірити музикантові.

"Єдине, що я просила: "Будь ласка, не втратьте цей надрив. Він настільки це заспівав, що я йому вірю. Ось – вау, так чоловіки вміють любити", - згадує співачка.

Запис спільного кліпу також ознаменувалася незабутніми емоціями, які музиканти пережили під час творчого процесу. Тіна приїхала на знімальний майданчик після низки концертів і стійко відпрацювала в холодному павільйоні, одягнена лише в легку сукню.

"Після семи концертів і ночі переїзду з Херсона Тіна входить в кадр. Вона працювала вісім годин в холодному павільйоні, в літній сукні і жодного разу ніжкою не тупнула. Вона була на усмішці, сказала всім: "Бувайте" і поїхала", - розповів Андрій.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Сама ж співачка зазначила, що пережила чимало хвилюючих моментів поруч з Андрієм. Його близькість змусила серце битися частіше.

"Був один план, де ми разом стоїмо, я повинна була тобі в очі співати. Я знаю, як не дивитися в очі, але тут бентежило серце. Це було так: "Ой". Або на фотосесії треба було разом стояти, в цьому була іскра", - зробила відверте зізнання Тіна.

Тіна Кароль, Андрій Хливнюк та Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Її партнер по дуету також відчув на собі присутність якоїсь магії, що панує між ними: "Так, там магія була. Це було круто".

Відео: YouTube/familyboombox

Раніше Тіна Кароль показала чуттєвий образ, в якому постала перед глядачами в новому кліпі "Безодня". Співачка вбралася в червону сукню з дрібним квітковим принтом і пікантним розрізом до стегна.