Тина Кароль и группа Бумбокс представили клип "Безодня"

Фото: Тина Кароль и Андрей Хлывнюк (instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль впервые спела в дуэте

Тина Кароль порадовала своих поклонников новой песней "Безодня", которую она записала вместе с группой Бумбокс. Сегодня, 4 апреля, в сети опубликовали данный клип.

В новом клипе Тина Кароль снялась в красном платье с открытыми плечами, а лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в темной одежде и серой шапке. Режиссером клипа выступил Станислав Гуренко.

Стоит отметить, что песня “Безодня”- это первый творческий тандем певицы вместе с группой "Бумбокс". Кроме того, это первая дуэтная песня за всю ее творческую историю.

Видео: YouTube/familyboombox

Идея неожиданного дуэта принадлежит лидеру группы Андрею Хлывнюку. Он рассказал, что "Безодня" - это не просто песня, а скорее совокупность двух разных мировоззрений в одном целом.

"Тина Кароль смогла дать песни именно тот тембральный и эмоциональный окрас, который я представлял, когда писал ее", - отметил Хлывнюк.

Вокалист "Бумбокса" также отметил, что Тина сразу согласилась на дуэт, и их сотрудничество было легким.

“Безодня”- это история о зрелой любви, история в которой встретились два человека, и музыка дает им ответы на все вопросы.

Стоит отметить, что пользователи сети в восторге от новой песни.

"Спасибо за такую магическую песню. Я, как обычно, "тащусь" от голоса Тины";

"Боже мой, песня просто на повторе. Я не могу остановиться";

"Просто нереально. Тина, очень классно вступила";

"Невероятная песня, невероятный дует. Эта песня поднимется в топ! Тина и Андрей мы гордимся вами! Вы лучшие!!! Привет из России";

"Голос Тины творит просто магию! невероятная работа! Спасибо! Надолго в плейлисте, а самое главное - в сердце";

"Люди, этот минимализм очень сильно дополнил энергетику песни. Как крик души, крик от боли... крик, кричащий о помощи!﻿";

"Сошлись два титана, два лидера и просто сорвали всем крышу!! Невероятный дует, молодцы"

"До мурашек, это что-то невероятное. Неожиданный дуэт, но такой кайфовый".

Напомним, что чувственная Тина Кароль удивила необычным нарядом.

Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль пленила поклонников "прожигающим" взглядом.