"Наша душа и талант": Тина Кароль показала уникальные кадры с известным музыкантом

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица продемонстрировала, как записывался ее новый дуэтный хит

Видео: YouTube/familyboombox

Украинская поп-дива Тина Кароль представила первый в своей карьере дуэт, совместную песню с фронтменом группы "Бумбокс", известным украинским музыкантом Андреем Хлывнюком – трек и клип на эмоциональную и трогательную песню "Безодня". Релиз состоялся в четверг, 4 апреля. Также на своей странице в Instagram артистка поделилась уникальными совместными кадрами с коллегой, и опубликовала прямой эфир из звукозаписывашей студии Zinteco, где музыканты вживую спели свое новое творение перед зрителями и слушателями.

Кроме того, Андрей Хлывнюк рассказал, почему решил записать дуэт именно с Тиной Кароль, а также поделился историей его создания.

"Ехал в машине, зная, что я написал эту песню и думал о ее аранжировке. Услышал по радио песню Тины Кароль. Попросил у нашего пресс-агента ее телефон и позвонил. Это был день рождения Тины. Поздравил, договорились о встрече, послушали песни, и мы поняли, что ее нужно и следует записать", - пояснил музыкант.

Тина Кароль и Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/tina_karol)

Поп-дива призналась, что для нее это первый официальный сценический дуэт, в котором объединились не только таланты, но и душа.

"Для меня это первый дуэт в карьере, официальный релиз. В него вложены наша душа, наш талант. Мы объединили наши опыты разного характера, не только музыкальные, жизненные опыты. Эта песня по-настоящему звучит взвешено, оглядываясь на годы и опыт, которые у нас имеются", - поделилась своим мнением Тина.

В "историях" она показала уникальные кадры, снятые на звукозаписыващей студии во время совместной работы над треком, а также совместное фото с Андреем Хлывнюком в футболках с изображением их дуэта.

Тина Кароль и Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/tina_karol)

Также Тина Кароль и лидер "Бумбокс" пришли в гости к Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь", чтобы рассказать о своей новой работе. Тина выбрала весенний наряд с цветочным принтом и красные босоножки, Андрей же появился с джинсах, кожаной куртке и бейсболке.

К слову, Тина Кароль очаровала задумчивым фото в платье с цветочным принтом и невесомым кружевом от украинского бренда Darja Donezz.