Майбутній тато принц Гаррі зізнався, кого хоче - сина або дочку

Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцог Сассеський випадково розсекретив, якої статі хотів би дитину

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл продовжують своє 16-денне турне по Австралії, Новій Зеландії, Фіджі і Тонга.

Тим часом, майбутній батько, який є спадкоємцем британського престолу, зізнався, кого хоче - сина чи доньку, передає The Daily Mail.

"Вітаю! Сподіваюся, буде дівчинка!", - хтось крикнув принцю з натовпу під час одного з заходів Invictus Games в Австралії.

"Я теж на це сподіваюся!", - сказав герцог Сассеський.

Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Гаррі також пояснив, що дружини з ним на спортивному заході немає, так як їй потрібен відпочинок, адже "вагітність бере своє".

Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Зазначимо, що вагітна 37-річна герцогиня пропустила один із заходів Invictus Games і вперше за час перебування в королівській родині, з'явилася на публіці в зручних кросівках.

Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

За чутками, Меган Маркл знаходиться на четвертому місяці. Однак експерти застерігають: поїздки на Фіджі і Тонга, де реєструвалися випадки вірусу Зіку, можуть бути небезпечними для майбутньої дитини пари.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл вперше прокоментувала свою вагітність.

Також ми писали, що батько Меган Маркл розповів, як дізнався про вагітність доньки.

Відео: РБК-Україна