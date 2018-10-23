ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Майбутній тато принц Гаррі зізнався, кого хоче - сина або дочку

Lite » Зірки 23.10.2018 - 07:33
Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцог Сассеський випадково розсекретив, якої статі хотів би дитину

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл продовжують своє 16-денне турне по Австралії, Новій Зеландії, Фіджі і Тонга.

Тим часом, майбутній батько, який є спадкоємцем британського престолу, зізнався, кого хоче - сина чи доньку, передає The Daily Mail.

"Вітаю! Сподіваюся, буде дівчинка!", - хтось крикнув принцю з натовпу під час одного з заходів Invictus Games в Австралії.

"Я теж на це сподіваюся!", - сказав герцог Сассеський.

Майбутній тато принц Гаррі зізнався, кого хоче - сина або дочку

Майбутній тато принц Гаррі зізнався, кого хоче - сина або дочкуМеган Маркл і принц Гаррі. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Гаррі також пояснив, що дружини з ним на спортивному заході немає, так як їй потрібен відпочинок, адже "вагітність бере своє".

Майбутній тато принц Гаррі зізнався, кого хоче - сина або дочку

Майбутній тато принц Гаррі зізнався, кого хоче - сина або дочкуМеган Маркл і принц Гаррі. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Зазначимо, що вагітна 37-річна герцогиня пропустила один із заходів Invictus Games і вперше за час перебування в королівській родині, з'явилася на публіці в зручних кросівках.

Майбутній тато принц Гаррі зізнався, кого хоче - сина або дочку

Майбутній тато принц Гаррі зізнався, кого хоче - сина або дочкуМеган Маркл і принц Гаррі. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

За чутками, Меган Маркл знаходиться на четвертому місяці. Однак експерти застерігають: поїздки на Фіджі і Тонга, де реєструвалися випадки вірусу Зіку, можуть бути небезпечними для майбутньої дитини пари.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл вперше прокоментувала свою вагітність.

Також ми писали, що батько Меган Маркл розповів, як дізнався про вагітність доньки.

Відео: РБК-Україна

Новини України АвстралияМеган Марклпринц Гаррібеременностькоролевская семья Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся