"У моего ребенка будет ребенок": отец Меган Маркл рассказал, как узнал о беременности дочери

Коллаж РБК-Украина

Томас Маркл считает, что его дочь будет потрясающей матерью

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл признался, что узнал о беременности своей дочери благодаря объявлению по радио. Об этом он рассказал в интервью для издания The Mail on Sunday.

74-летний Томас Маркл находился в аэропорту и ожидал пересечения границы. В этот момент он услышал, что о его дочери рассказывают по радио.

"Я сидел в очереди, ожидая пересечения границы, когда услышал объявление о ребенке по радио. Прежде всего я подумал о Меган и о том, как я держал ее, новорожденную, на руках. Только представьте, у моего ребенка будет ребенок. Это был самый счастливый момент. Я был наполнен любовью, радостью и был очень горд за мою дочь и моего зятя", – признался Томас Маркл.

Он признался, что новость его не удивила, так как он знал, что Меган Маркл и ее муж принц Гарри мечтали о ребенке.

Кроме того, Томас Маркл сообщил, что его дочь будет прекрасной матерью.

"Меган любит детей, и они с Гарри говорили о том, что хотят иметь семью, с самого начала. Я рад за них обоих. Меган отлично ладит с детьми, у большинства ее друзей есть семьи, поэтому она привыкла быть рядом с малышами. Уверен, из нее выйдет потрясающая мать", – отметил отец герцогини.

Напомним, ранее мы писали о том, что принц Гарри сделал трогательное заявление перед тысячами поклонников.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл впервые прокомментировала свою беременность.

Видео: РБК-Украина