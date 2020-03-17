Будущая звезда: Ева Лонгория показала редкое детское фото в честь своего 45-летия

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса умилила сеть

Ева Лонгория, которая на днях отметила 45-летие, не стала демонстрировать миру, как провела столь знаковый день. Вместо этого она решила показать нечто особенное. Актриса опубликовала редкое архивное фото, на котором позирует еще совсем маленькой девочкой. В смуглой черноглазой девочке в простом цветастом платьице, с широкой улыбкой, милой челкой и двумя хвостиками не так легко узнать звезду мирового масштаба. Но тем трогательнее получился пост.

Будущая знаменитость выглядит невероятно милой и словно светится добротой. «Благодарна за еще один год вокруг солнца. Спасибо вам, семья и друзья, за любовь», – написала под Ева под снимком.

Детское фото Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

Поклонники принялись писать поздравления, а заодно и комплименты своей любимой актрисе, которые продолжают сыпаться на нее и сейчас, хотя прошло уже 2 дня. Многие отметили, что в детстве Ева была невероятно похожа на своего сына Сантьяго. А также, что она совершенно не похожа на себя нынешнюю:

Серьезно?? Это сверхмилость

Такая милашка!

Маленькая милашка

С днем рождения, любовь

О боже. Что за маленькая милашка!! Красавица! Ох, детка

Твой Санти определенно похож на свою маму

Это вообще на нее не похоже!

Комментарии к посту Евы (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева Лонгория – американская актриса с мексиканскими корнями, наиболее известна ролью Габриэль Солис в популярном телесериале «Отчаянные домохозяйки». Сейчас звезда стала заниматься, помимо актерской деятельности, продюсерской, а также выступает в качестве режиссера.

Также Ева – настоящая активистка, борец за права женщин и мексиканцев в целом, которая регулярно участвует в различных кампаниях, призванных восстановить мировую справедливость. Много времени Лонгория посвящает и благотворительности. В 2006-м году знаменитость основала собственную благотворительную организацию Eva’s Heroes, которая помогает детям-инвалидам. Участвует она и в работе других фондов. Так что круг ее интересов, а заодно и поклонников постоянно расширяется.