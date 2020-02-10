ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мои любимые мальчики: Ева Лонгория показала редкие фото с мужем и сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.02.2020 - 19:19
Мои любимые мальчики: Ева Лонгория показала редкие фото с мужем и сыном
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда провела выходные с родными

Ева Лонгория часто показывает в своем микроблоге любимого сына Сантьяго и признается ему в любви. А вот мужа знаменитая красавица практически не постит. Общих же снимков с мужем и сыном и того меньше. Похоже, сама 44-летняя актриса также заметила эту несправедливость и решила ее исправить.

Мои любимые мальчики: Ева Лонгория показала редкие фото с мужем и сыномМои любимые мальчики: Ева Лонгория показала редкие фото с мужем и сыномЕва с мужем (фото: instagram.com/evalongoria)

Пока весь мир был прикован к экранам, чтобы узнать, кто получит заветную статуэтку «Оскар», а также полюбоваться самыми роскошными образами красной дорожки, Ева со своими любимыми мужчинами наслаждалась воскресным ничегонеделаньем. О чем позже и сообщила своим фолловерам, опубликовав пару фото.

На них актриса предстала с мужем Хосе Антонио Бастоном. Они сидят в кафе и играют с малышом. Ева одета в черное платье, а лицо без макияжа скрывают крупные очки. Муж актрисы также одет просто – на нем черная куртка. Санти они нарядили в серый костюмчик. Все трое увлечены разговором и буквально светятся от счастья.

Мои любимые мальчики: Ева Лонгория показала редкие фото с мужем и сыном

Ева и Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

«Ленивые воскресенья с моими любимыми мальчиками Бостонами», – оставила Ева подпись. А фолловеры в ответ засыпали счастливое семейство приятными комментариями.

Напомним, это третий брак для Лонгории. Она была замужем за звездой сериала «Главный госпиталь», актером Тайлером Кристофером. Затем – за баскетболистом Тони Паркером, игроком клуба НБА. А в мае 2016-го года после трех лет отношений Лонгория вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке «Televisa». Ева не раз признавалась, что в этом браке почувствовала себя счастливой по-настоящему. 19 июня 2018-го года у пары родился сын Сантьяго Энрике Бастон.

Спагетти с сыром: Кристен Уиг выбрала один из худших нарядов на красной дорожке Оскар-2020 Скарлетт Йоханссон засветила "хищную" татуировку в платье богини на вечеринке Vanity Fair
Новости Украины актриса
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь