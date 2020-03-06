Стильные выходные: 44-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в комфортном образе

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса удивила новым луком

Ева Лонгория продолжает демонстрировать новые стильные образы. В этот раз лук идеален для выходного дня, о чем сама звезда написала в микроблоге. Его составили белые узкие брюки, белый тонкий свитер, классический бежевый тренч, а также бежевого оттенка туфли из новой коллекции Лонгории. В завершение образа актриса подобрала минималистичные серьги, часы с золотистым ремешком, а также крупные солнцезащитные очки. Такой наряд в который раз подчеркнул умение Евы создавать выгодные сочетания, а также ее безупречную фигуру, которая стала еще стройнее в последнее время.

Новый образ Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, в коллекции обуви, которую создала Ева, есть варианты на любой вкус. Она уже успела продемонстрировать утонченные туфли, эффектные золотистые босоножки, высокие сапоги, ботильоны на шпильках… Сама же в последнее время отдает предпочтение комфортной обуви, в которой удобно совершать длительные прогулки. К примеру, на прошлой неделе она показала рабочий день на съемочной площадке. Для него актриса подобрала стильный образ кэжуал: темно-синий костюм и блуза, которые дополнила белыми кедами.

Ева обожает комфортную одежду (фото: instagram.com/evalongoria)

Не меньше, чем рабочим проектам, актриса уделяет внимания и своей семье. Молодая мама старается проводить с сыном максимум свободного времени, а иногда даже берет его на работу. Но особенно радостными выдаются общие выходные с мужем и сыном. В такие дни Ева, Хосе и Санти стараются выбраться куда-то, насладившись напитками и общением.

А если Ева занята на проектах, то Синти остается с нянями и папой. Недавно Лонгория была на съемках в Италии. В перерывах между сменой локаций и актов она звонила своим любимым мальчикам. А позже показывала поклонникам в сториз, как малыш проводит время со своим отцом. Семейная идиллия, одним словом!