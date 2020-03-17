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Майбутня зірка: Єва Лонгорія показала рідкісне дитяче фото на честь свого 45-річчя

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.03.2020 - 21:27
Майбутня зірка: Єва Лонгорія показала рідкісне дитяче фото на честь свого 45-річчя
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса розчулила мережу

Єва Лонгорія, яка днями відзначила 45-річчя, не стала демонструвати світові, як провела настільки знаковий день. Замість цього вона вирішила показати щось особливе. Актриса опублікувала рідкісне архівне фото, на якому позує ще зовсім маленькою дівчинкою. У смаглявій чорноокій дівчинці в простому квітчастому платтячку, з широкою посмішкою, милим чубчиком і двома хвостиками не так легко впізнати зірку світового масштабу. Але тим більш зворушливішим вийшов пост.

Майбутня знаменитість виглядає неймовірно милою і немов світиться добротою. «Вдячна за ще один рік навколо сонця. Спасибі вам, сім'я і друзі, за любов», – написала під Єва під знімком.

Майбутня зірка: Єва Лонгорія показала рідкісне дитяче фото на честь свого 45-річчя

Дитяче фото Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

Шанувальники почали писати привітання, а заодно і компліменти своїй улюбленій актрисі, що й досі продовжують сипатися на неї, хоча пройшло вже 2 дні. Багато хто відзначив, що в дитинстві Єва була неймовірно схожа на свого сина Сантьяго. А також, що вона зовсім не схожа на себе нинішню:

  • Серйозно?? Це зверхмилота
  • Така красунька!
  • Маленька красунька
  • З днем народження, любов
  • О боже. Що за маленька красунька!! Красуня! Ох, дитино
  • Твій Санті виразно схожий на свою маму
  • Це взагалі на неї не схоже!

Майбутня зірка: Єва Лонгорія показала рідкісне дитяче фото на честь свого 45-річчяМайбутня зірка: Єва Лонгорія показала рідкісне дитяче фото на честь свого 45-річчяМайбутня зірка: Єва Лонгорія показала рідкісне дитяче фото на честь свого 45-річчяМайбутня зірка: Єва Лонгорія показала рідкісне дитяче фото на честь свого 45-річчя

Коментарі до посту Єви (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва Лонгорія – американська актриса з мексиканським корінням, найбільш відома роллю Габріель Соліс в популярному телесеріалі «Відчайдушні домогосподарки». Зараз зірка стала займатися, крім акторської діяльності, продюсерською, а також виступає в якості режисера.

Також Єва – справжня активістка, борець за права жінок і мексиканців в цілому, яка регулярно бере участь в різних кампаніях, покликаних відновити світову справедливість. Багато часу Лонгорія присвячує та благодійності. У 2006-му році знаменитість заснувала власну благодійну організацію Eva's Heroes, яка допомагає дітям-інвалідам. Актриса бере участь і в роботі інших фондів. Так що коло її інтересів, а заодно і шанувальників постійно розширюється.

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