"Будущая рок звезда": Ирина Билык покорила сеть фото подросшего сына

Ирина Билык показала фотографию своего сына, который заметно повзрослел. Известная украинская певица выставила фото на своей странице в Instagram.

На снимке четырехлетний Табриз стоит в белой рубашке, синих штанах и на нем надета черная кепка.

Сын Ирины Билык Табриз (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"А вы идете завтра на концерт группы KISS?" - написала певица.

Пользователи сети также прокомментировали ее фотографию.

Я конечно понимаю мировая группа и т. д. но больше предпочитаю сходить на ваш искренний добрый концерт и послушать "о любви", чем непонятную рок музыку (никому не в обиду);

Какой миленький, божечки;

Симпатяга;

Скриншот с Instagram

Будущая рок звезда;

Красивый мальчик! Девчонки, берегитесь, разобьет сердечки!

Стильно!

Скриншот с Instagram

Напомним, что Ирина Билык внезапно получила предложение руки и сердца от своего бывшего супруга Димы Коляденко.

Ранее сообщалось о том, что муж Ирины Билык Аслан Ахмадов растрогал до слез поздравлением в стихах.