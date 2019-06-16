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"Будущая рок звезда": Ирина Билык покорила сеть фото подросшего сына


Ирина Билык порадовала своих поклонников фотографией сына

Ирина Билык показала фотографию своего сына, который заметно повзрослел. Известная украинская певица выставила фото на своей странице в Instagram.

На снимке четырехлетний Табриз стоит в белой рубашке, синих штанах и на нем надета черная кепка.

Сын Ирины Билык Табриз (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"А вы идете завтра на концерт группы KISS?" - написала певица.

Пользователи сети также прокомментировали ее фотографию.

  • Я конечно понимаю мировая группа и т. д. но больше предпочитаю сходить на ваш искренний добрый концерт и послушать "о любви", чем непонятную рок музыку (никому не в обиду);
  • Какой миленький, божечки;
  • Симпатяга;

Скриншот с Instagram

  • Будущая рок звезда;
  • Красивый мальчик! Девчонки, берегитесь, разобьет сердечки! 
  • Стильно!

Скриншот с Instagram

Напомним, что Ирина Билык внезапно получила предложение руки и сердца от своего бывшего супруга Димы Коляденко.

Ранее сообщалось о том, что муж Ирины Билык Аслан Ахмадов растрогал до слез поздравлением в стихах.

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