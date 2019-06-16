"Майбутня рок зірка": Ірина Білик підкорила мережу фото підрослого сина

Ірина Білик показала фотографію свого сина, який помітно подорослішав. Відома українська співачка виставила фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку чотирирічний Табриз стоїть у білій сорочці, синіх штанях і на ньому чорна кепка.

Син Ірини Білик Табриз (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"А ви йдете завтра на концерт гурту KISS?" - написала співачка.

Користувачі мережі також прокоментували її фотографію.

Я звичайно розумію світова група і т. д. але більше віддаю перевагу сходити на ваш щирий добрий концерт і послухати "про любов", ніж незрозумілу рок музику (нікому не в образу);

Який миленький, божечки;

Симпатяга;

Скріншот з Instagram

Майбутня рок зірка;

Гарний хлопчик! Дівчата, бережіться, розіб'є сердечка!

Стильно!

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Ірина Білик раптово отримала пропозицію руки і серця від свого колишнього чоловіка Діми Коляденко.

Раніше повідомлялося про те, що чоловік Ірини Білик Аслан Ахмадов зворушив до сліз поздоровлення у віршах.