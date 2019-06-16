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"Майбутня рок зірка": Ірина Білик підкорила мережу фото підрослого сина


Ірина Білик порадувала своїх шанувальників фотографією сина

Ірина Білик показала фотографію свого сина, який помітно подорослішав. Відома українська співачка виставила фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку чотирирічний Табриз стоїть у білій сорочці, синіх штанях і на ньому чорна кепка.

Син Ірини Білик Табриз (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"А ви йдете завтра на концерт гурту KISS?" - написала співачка.

Користувачі мережі також прокоментували її фотографію.

  • Я звичайно розумію світова група і т. д. але більше віддаю перевагу сходити на ваш щирий добрий концерт і послухати "про любов", ніж незрозумілу рок музику (нікому не в образу);
  • Який миленький, божечки;
  • Симпатяга;

Скріншот з Instagram

  • Майбутня рок зірка;
  • Гарний хлопчик! Дівчата, бережіться, розіб'є сердечка!
  • Стильно!

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Ірина Білик раптово отримала пропозицію руки і серця від свого колишнього чоловіка Діми Коляденко.

Раніше повідомлялося про те, що чоловік Ірини Білик Аслан Ахмадов зворушив до сліз поздоровлення у віршах.

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