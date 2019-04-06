"Бесконечно люблю": муж Ирины Билык растрогал до слез поздравлением в стихах

Фото: Ирина Былик с мужем и сыном (instagram.com/bilyk_iryna)

Аслан Ахмадов посвятил любимой жене трепетные строки

В субботу, 6 апреля, украинская Примаднна и поп-дива Ирина Билык празднует свій день рождения. Певица принимает поздравления от друзей и коллег, но одно из них стало для нее особенным. Так, муж артистки, российский продюсер и фотограф Аслан Ахмадов посвятил своей любимой трогательные строки, создав короткий ролик с Ириной в главной роли. Видео вышло настолько проникновенным, что растрогало подписчиков до слез и не оставило равнодушной именинницу. Кадры, где Аслан читает поэзию для своей любимой жены появились на страничке фотографа и певицы в Instagram.

Аслан признался в любви Ирине и прочел на камеру стихотворение Константина Бальмонта "Я люблю тебя" о пылких и нежных чувствах, посвятив его певице.

"Я не знаю, чем я заслужил это счастье, что в моей жизни появилась ты! Бесконечно люблю тебя! С Днем рождения, любимая! Будь счастлива!" - подписал он свое творение.

Подписчики фотографа пришли в восторг от его трепетного отношения к жене. Не удержалась даже российская певица Лолита, оставив короткий комментарий: "До слез…."

Позже Аслан зачитал легендарные стихи поэта Иннокентия Анненского "Моя звезда", сопроводив ролик черно-белыми снимками Ирины. "С Днем рождения, любимая!" - написал он.

Певица была растрогана таким поступком мужа и разместила его видеопоздравление на своей странице в Instagram.

"Самое главное Поздравление, для которого границ не существует!" - подписала видео растроганная Ирина.

Поклонники присоединились в теплым словам и пожеланиям, а также восхитились трогательными отношениями, царящими между певицей и ее мужем.

"Про любовь. Волшебно", "С днем рождения, наша самая нежная, искренняя и настоящая!", "Красиво! Муж молодец. Ира, поздравляю вас с Днем рождения! Сияйте, радуйте, вдохновляйте!", "Я еще ночью прочитала это поздравление на странице вашей половинки- крутяк! Ирочка, с Днем Рождения!" - писали поклонники звезды

Ранее Ирина Билык показала фото мужа Аслан и сына Табриза, который очень похож на своего папу.

К слову, младший сыночек Ирины Билык растет настоящим красавцем, а его фото неизменно умиляют поклонников певицы.