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"Буду кайфувати": Каменських з екстремальним декольте зарядила новорічною мотивацією

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.01.2020 - 11:56
"Буду кайфувати": Каменських з екстремальним декольте зарядила новорічною мотивацією
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка розповіла, що планує робити в новому році

Настя Каменських зустріла 2020 рік без коханого чоловіка Потапа – разом з гуртом MOZGI він полетів в Єгипет. До речі, про своїх планах провести свято на роботі репер розповів ще раніше – тоді він повідомив, що веде переговори про виступ за кордоном. Настя не упустила можливості привітати шанувальників з Новим Роком і залишити для них найбільш теплі і мотивуючі побажання.

В Instagram артистка опублікувала фото в ефектному вбранні. До речі, фото було зроблено ще в 2017 році для спеціального різдвяного музичного проекту Xmas with NK. Вона позує у блискучій бронзової спідниці в підлогу і білосніжній блузці з великим декольте до талії і прозорою вставкою.

"Happy New Year! Вітаю всіх з Новим Роком! 2019 був дуже насиченим, крутим і справді незабутнім! Я бажаю вам мріяти! Пам'ятайте, що мрії збуваються, якщо бути наполегливим і наполегливо йти до поставленої мети. Вірте в себе і ніколи не зупиняйтеся. Будьте щасливі і ніколи не бійтеся труднощів! Нехай у новому 2020 році реалізуються всі ваші плани! Нехай в житті буде величезна кількість любові, теплоти й добра. Нехай всі зміни будуть на краще і служать вам лише натхненням. Попереду ще більше досягнень, добра і любові! А тепер розкажіть, ви вже написали ваші NewYear resolutions? Одне з моїх: я буду продовжувати кайфувати від життя кожну хвилину і загадую, щоб кожен з вас був щасливий!" - зізналася співачка.

&quot;Буду кайфувати&quot;: Каменських з екстремальним декольте зарядила новорічною мотивацією

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті закидали її привітаннями та побажаннями, а також оцінили образ артистки.

  • Красуня
  • Неймовірна
  • Красуня, шик
  • Як завжди ві шикарні
  • Королева
  • І вас. Вашу сім'ю вітаємо, ви крутиш
  • Шикарна, у всьому, завжди! З Наступившим 2020 Вас!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Настя Каменських поділилася підбіркою найяскравіших образів 2019.

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