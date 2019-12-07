Потап раскрыл секрет похудения и проговорился, как любит встречать Новый Год

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Рэпер пообщался с поклонниками в прямом эфире

Потап и Настя Каменских – востребованные и популярные артисты, они буквально живут в дороге, но свободное время старються посвящать друг другу. Каждый радуется за успехи другого как за свои собственные, ведь они – одна дружная семья. Например, Потап даже получил вместо жены статуэтку на церемонии M1 Music Awards-2019 и объявил, что он горд и счастлив за певицу. Теперь же артист решил пообщааться поклонниками в прямом эфире на своей страничке в Instagram и ответить на их вопросы.

Рэпер рассказал, как любит встречать Новый Год. Обычно эти даты "горячие" для артистов, и они слушают бой курантов не дома, а на концертной площадке.

"Обычно встречаю Новый Год на концертах. Но если выпдает редкая возможность остаться дома, стараюсь максимально уделить время семье. Провести время с сыном, с родными и близкими. В Новый Год все, что нравиться вам, нравиться и мне: оливье, мандарины, шампанское. У нас, артистов, новогодние ощущения начинаются раньше: "Живчик" в стаканах, конфетти, привкус искуственного снега во рту, телесъемка", - рассказала продюсер.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап слегка приоткрыл завесу тайны над своими новогодними планами в этом году. "Все зависит о того, как пройдут переговоры и где группа MOZGI будет выступать. Возможно, и за границей", - заинтриговал он.

Кроме того, артист раскрыл секрет своего похудения и энергичности. Оказалось, важно постоянно испытывать влюбленность – это огромная движущая сила на пути к достижению желаемого.

"Все легко, когда ты к чему-то стремишься. Обязательно быть влюбленным в свое дело, своих детей, свой город, свою страну, в жизнь, влюбленным всегда. Когда ты влюблен, это и есть сила, энергия, твой ключик, который тебя заводит. Когда ты влюблен, ты худешь, стремишься, развиваешься, чего-то достигаешь, двигаешься вперед", - поэтично высказался он.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Потап вспомнил о любмой Насте Каменских. "Она веселая и легкая на подъем", - охарактеризовал жену продюсер. Он назвал семью с певицей "супердуэтом".

Напомним, что Настя Каменских растрогала нежными признаниями мужу.