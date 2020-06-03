Будто сошла с картины: жена Дмитрия Комарова очаровала невероятной элегантностью

Жена Дмитрия Комарова, ведущая и модель Александра Кучеренко старается сделать свой контент в Instagram не только интересным, но и полезным. Так, она делиться личными лайфхакаи, рассказывает, как поддерживает форму и оказывает фото из личного архива, а также с удовольствием участвует в фотопроектах. Так, итогами одного из них она поделилась в Instagram.

Александра приняла участие в спецпроекте JetSetter под рабочим названием "Рано срывать маски". Для этого жена Дмитрия надела эффектное белое атласное платье с длинным шлейфом, объемными рукавами-буфами и аккуратную шляпку в тон.

Съемка проходила в Национальный художественном музее Украины, который в сейчас закрыт на карантин и пока нее принимает посетителей.

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Подписчики девушки пришли в восторг от ее изысканной элегантности и отметили, что она будто сама сошла с картины.

Кажется, что ты сошла прямо из картины

Вам дуже личить цей образ

Фото просто супер!

Очень мило

Ух! Какая Вы красотка!

Нереально шикарна, ну дужееееее красива

Хорошенькая

Просто вау

Шикарное фото, красавица модель

Скриншот комментариев

Ранее Александра Кучеренко показала уникальное фото из личного архива, на котором позирует в платье-вышиванке. На снимке украинская красавица запечатлена в 17-летнем возрасте.