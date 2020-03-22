Я за натуральность: жена Дмитрия Комарова рассказала о домашнем уходе за собой

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

По словам девушки, она совсем не страдает от закрытия салонов красоты

Из-за стремительного распространения коронавируса по планете во многих странах введен режим карантина, в том числе и в Украине. Это весьма существенно повлияло на жизнь как простых украинцев, так и звезд шоу-бизнеса - все они вынуждены сидеть дома. Впрочем, знаменитости находят выход из ситуации и продолжают оставаться на связи с поклонниками, делясь в сети списками любимых сериалов или же интересных дел. Жена Дмитрия Комарова, модель и телеведущая Александра Кучеренко в свою очередь опубликовала топ любимых книг.

В новой публикации красотка отреагировала на страдания многих девушек о том, что перестали работать салоны красоты и парикмахерские. Александра отметила, что для нее это совсем не стало проблемой, так как у нее все натуральное и она отлично умеет ухаживать за собой в домашних условиях.

Кучеренко сопроводила свои размышления на эту тему весьма пикантными фото, сделанными в ванной комнате. На них она запечатлена в белом банном халате, который кокетливо приспущен на одном плече. Волосы девушка оставила распущенными, а на лице у нее легкий макияж.

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

На следующих кадрах Саша с полотенцем на голове наносит на лицо увлажняющее средство.

"Как много в интернете появилось шуток и мемов о закрытии салонов красоты. В стиле: «скоро на улицах мы увидим зрелище пострашнее вируса» или «вот она какая - твоя натуральность»... Ну, на самом деле шутки о вирусе я не признаю. Но надо отметить - для многих девушек это правда реальная трагедия! Что же делать с покрытыми гелем ногтями, сросшимися бровями, отклеивающимися ресницами и отросшими корнями волос? Не говоря уже о привычных макияжах, укладках и массажах. А ответ прост: девушки, а давайте сами ухаживать за собой и наводить красоту в домашних условиях))? Такие неожиданные обстоятельства показывают, что это не проблема, а ещё - насколько важен ежедневный индивидуальный подход. И уход за собой. Всегда. Часто в спешке и делах мы забываем позаботиться о себе, надеясь, что один краткосрочный визит в салон все исправит. Но красота требует стабильного, длительного и обдуманного ухода, а не «жертв» на карантине", - поделилась супруга Комарова.

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

По словам ведущей, простые домашние ритуалы по уходу вполне способны поддерживать вашу красоту без всяких салонов. Кучеренко дала девушкам несколько полезных советов, которые опробовала лично на себе.

"Лично меня закрытие салонов красоты не коснётся - я за натуральность во всем: природный цвет волос, своя форма бровей, длина ногтей, ресницы мои. И я сполна доверяю себе. А уж когда домашние ритуалы по уходу за лицом и волосами входят в ежедневную привычку, то на это уже не требуется особого труда и большого количества времени! Например, французский

бренд, лицом которого я стала в Украине, разработал метод “savonnage”, который помогает не забывать наносить на лицо увлажняющую/питающую/восстанавливающую маску. Она активно действует 5-7 минут. Ровно столько же мы обычно тратим на традиционную утреннюю гигиену. Просто кладешь баночку с маской возле зубной щетки - и забыть про неё уже невозможно. Почему бы не нанести маску, пока чистишь зубы, а смыть ее во время того, как принимаешь душ? Это очень легко и быстро) А главное - результативно, если есть регулярность! Тогда не прийдется вносить пункт «уход за лицом» в свой список “must do” на карантине", - предложила Кучеренко.

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Напоследок Саша призвала всех беречь себя и не забывать мыть руки.

"А когда карантин все-таки закончится, привычка должна остаться. Как и другие меры - например, мыть руки нужно всегда, вне зависимости от эпидемии, не только сейчас. Это культура и забота о себе. Берегите себя, любите, заботьтесь и помните, что красота спасёт мир", - подытожила модель.

Напомним, что Дмитрий Комаров признался, ревнует ли Александру Кучеренко. Он также рассказал истории самых спонтанных путешествий их пары.