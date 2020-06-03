Ніби зійшла з картини: дружина Дмитра Комарова зачарувала неймовірною елегантністю

22-річна Олександра позувала в музеї в романтичному образі
Дружина Дмитра Комарова, ведуча і модель Олександра Кучеренка намагається зробити свій контент в Instagram не тільки цікавим, але і корисним. Так, вона ділитися особистими лайфхакаи, розповідає, як підтримує форму і надає фото з особистого архіву, а також із задоволенням бере участь у фотопроектах. Так, за підсумками одного з них вона поділилася в Instagram.
Олександра взяла участь у спецпроекті JetSetter під робочою назвою "Рано зривати маски". Для цього дружина Дмитра наділа ефектне білу атласну сукню з довгим шлейфом, об'ємними рукавами-буфами і акуратну капелюшок у тон.
Зйомка проходила в національному художньому музеї України, який зараз закритий на карантин і поки неї приймає відвідувачів.
Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)
Підписники дівчини прийшли в захват від її вишуканої елегантності і зазначили, що вона ніби сама зійшла з картини.
Скріншот коментарів
Раніше Олександра Кучеренка показала унікальне фото з особистого архіву, на якому позує в сукні-вишиванці. На знімку українська красуня відображена у 17-річному віці.
Автор: Lite