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Ніби зійшла з картини: дружина Дмитра Комарова зачарувала неймовірною елегантністю

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22-річна Олександра позувала в музеї в романтичному образі

Дружина Дмитра Комарова, ведуча і модель Олександра Кучеренка намагається зробити свій контент в Instagram не тільки цікавим, але і корисним. Так, вона ділитися особистими лайфхакаи, розповідає, як підтримує форму і надає фото з особистого архіву, а також із задоволенням бере участь у фотопроектах. Так, за підсумками одного з них вона поділилася в Instagram.

Олександра взяла участь у спецпроекті JetSetter під робочою назвою "Рано зривати маски". Для цього дружина Дмитра наділа ефектне білу атласну сукню з довгим шлейфом, об'ємними рукавами-буфами і акуратну капелюшок у тон.

Зйомка проходила в національному художньому музеї України, який зараз закритий на карантин і поки неї приймає відвідувачів.

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Підписники дівчини прийшли в захват від її вишуканої елегантності і зазначили, що вона ніби сама зійшла з картини.

  • Здається, що ти зійшла прямо з картини
  • Вам дуже личить цей образ
  • Фото просто супер!
  • Дуже мило
  • Ух! Яка Ви красуня!
  • Нереально шикарна, ну дужееееее красива
  • Гарненька
  • Просто вау
  • Шикарне фото, красуня модель\

Скріншот коментарів

Раніше Олександра Кучеренка показала унікальне фото з особистого архіву, на якому позує в сукні-вишиванці. На знімку українська красуня відображена у 17-річному віці.

Автор: Lite

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