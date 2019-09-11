Будет Vislovo: Надя Дорофеева сверкнула упругими формами в облегающем спортивном костюме

Надя Дорофеева может “похвастаться” действительно очень насыщенными буднями. Дорофеева и Алексей Завгородний активно готовятся к предстоящему концерту “Время и Стекло” под названием “Vislovo”, который пройдет в октябре в Киеве. Едва ли не каждый день Дорофеева показывает различные фото и видео из репетиционного зала, где они оттачивают новые выступления.

При этом тренировки действительно насыщенные. Более того, солистке поп-группы порой сложно скрыть усталость. В последнее время Дорофеева часто стала показывать “угрюмые” фото. К примеру, недавно она показала домашнее утро, позируя без макияжа, с тарелкой овсянки.

И вот, новый день - новая тренировка. На своей страничке в сети instagram Дорофеева показала видео из репетиционной базы. в кадре видим спортивную певицу, в облегающем двухцветном костюме, которые подчеркивает точеные формы украинской исполнительницы. Надя также показывает свои формы и упругие мышцы.

Примечательно, что в конце видео Дорофеева приятно побаловала поклонников “бонусом”. Певица “сверкнула” ягодицами на камеру. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Кстати, буквально сегодня же, 11 сентября, еще одна украинская исполнительница поделилась спортивной мотивацией и показала свои формы в облегающем костюме. Потап и Настя Каменских показали новые видео с тренировки. При этом на этот раз тренировка прошла в игровой форме - они играли в баскетбол.

Также Надя Дорофеева призналась в непростых отношениях с Владимиром Дантесом.