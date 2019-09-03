Надя Дорофеева покорила глубоким декольте в дерзком образе с "порванными" штанами

Певица предложила выбрать поклонникам лучшее фото
Надя Дорофеева не боится экспериментировать со стилем и примерять на себя дерзкие и смелые луки, смешивать стили и компоновать наряды, создавая собственные варианты аутфитов. Так, недавно она задала тренд своей модной прической. Поклонники девушки давно окрести ее "иконой стиля" и пытаются подражать ей. Во время очередного фотосета певица примерила необычный образ с "рваными" танами и обтягивающей майкой, которая лишь подчеркнула ее аппетитные формы, в частности, роскошное декольте.
Звезда показала оригинальный лук в стиле спорт-шик. Она надела штаны необычного коя – одна штанина была с разрезом, а друга – цельнокроеная. В качестве обуви Надя выбрала массивные кроссовки и на верх надела обтягивающую белую майку с огромными буквами Gucci.
Образ завершил яркий макияж и аккуратно уложенные крупными волнами локоны. На одном из фото певица позирует в очках в "питоновой" оправе, а на другом – без них, позволив рассмотреть детали мейкапа.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"1-е фото - настроилась , 2- е - поехали, работаем. И по сложившейся традиции инста - 1 или 2? И кто это придумал вообще?" - поинтересовалась девушка.
Поклонники активно подключились к обсуждению фото Нади и даже решили пошутить о ее наряде.
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Ранее Надя Дорофеева рассекретила своих любимчиков на шоу Танцы со звездами.
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