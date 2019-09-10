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Лохматая и без макияжа: Надя Дорофеева показала счастливое домашнее утро

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.09.2019 - 12:58
Лохматая и без макияжа: Надя Дорофеева показала счастливое домашнее утро
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка призналась, что очень редко получается позавтракать дома

У Нади Дорофеевой очень плотный график - артистка дает концерты, занимается своим магазином одежды, а также снимается в различных фотосессиях. Так, недавно певица во второй раз украсила обложку глянцевого журнала, при этом позировала в эффектном мини-платье. Поэтому моменты, когда ей удается побыть дома с любимым мужем, особенно ценные.

На своей странице в Instagram исполнительница показала редкое утро, когда ей удалось позавтракать дома. На фото Надя запечатлена в спортивной тунике и с тарелкой каши в руках. При этом на лице девушки нет ни грамма макияжа, а на голове - лохматый пучок из волос. К слову, сидит она за столом на террасе.

"Завтрак дома - редкость и счастье", - поделилась Дорофеева.

Лохматая и без макияжа: Надя Дорофеева показала счастливое домашнее утро

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики восхитились естественной красотой артистки и оставили ей много теплых отзывов.

  • Еще без макияжа, такая прям. с тобой начинается и доброе утро
  • Милая
  • Мимишность этого фото просто зашкаливает
  • Приятного аппетита
  • Красивая
  • Нету слов. Какая красавица
  • Такая зайка, вот теперь утро точно доброе
  • Приятного аппетита. А где же Вова? Это он тебе приготовил?
  • Ты всегда такая красивая утром просыпаешься?
  • Богиня. А латте?
  • Завтрак дома. Это любовь. Сама готовила этот шедевр???
  • Какая идеальная без мейка
  • Красавица
  • Надя без краски, ещё краше
  • Такая милашечка с минимумом мейка

Лохматая и без макияжа: Надя Дорофеева показала счастливое домашнее утро

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева перевоплотилась в соблазнительную русалку. Певица позировала лежа на полу в кроп-блузке и юбке с пайетками. Кадр был сделан в рамках фотосессии для глянца.

Кстати, Надя Дорофеева проговорилась о сложностях в отношениях с мужем Владимиром Дантесом. Она рассказала о приступах ревности и о том, что даже посещала психолога.

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