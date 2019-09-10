Лохматая и без макияжа: Надя Дорофеева показала счастливое домашнее утро

Артистка призналась, что очень редко получается позавтракать дома
У Нади Дорофеевой очень плотный график - артистка дает концерты, занимается своим магазином одежды, а также снимается в различных фотосессиях. Так, недавно певица во второй раз украсила обложку глянцевого журнала, при этом позировала в эффектном мини-платье. Поэтому моменты, когда ей удается побыть дома с любимым мужем, особенно ценные.
На своей странице в Instagram исполнительница показала редкое утро, когда ей удалось позавтракать дома. На фото Надя запечатлена в спортивной тунике и с тарелкой каши в руках. При этом на лице девушки нет ни грамма макияжа, а на голове - лохматый пучок из волос. К слову, сидит она за столом на террасе.
"Завтрак дома - редкость и счастье", - поделилась Дорофеева.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Подписчики восхитились естественной красотой артистки и оставили ей много теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, Надя Дорофеева перевоплотилась в соблазнительную русалку. Певица позировала лежа на полу в кроп-блузке и юбке с пайетками. Кадр был сделан в рамках фотосессии для глянца.
Кстати, Надя Дорофеева проговорилась о сложностях в отношениях с мужем Владимиром Дантесом. Она рассказала о приступах ревности и о том, что даже посещала психолога.