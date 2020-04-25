Будет не в Киеве: молодая невеста Виктора Павлика рассекретила подробности свадьбы

Молодая невеста и концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репяхова вовсю готовится к их предстоящей свадьбе - девушка уже выбрала свадебное платье (и даже не одно!) и дату церемонии - 10 июня. Впрочем, в связи с карантином пока что непонятно, получится ли провести торжество в этот день или же придется его перенести. В интервью "КП в Украине" Катя рассказала, где они планируют сочетаться узами брака - и это не Киев.

По словам Репяховой, она должна выйти замуж за Павлика в родном Днепре.

"Большинство моих родственников живут именно там. Мы подумали, что они маловероятно захотят ехать в Киев, в отличие от друзей Виктора Франковича, которые из разных городов - Львова, Трускавца, Ровно. По сути, им не важно, ехать в Киев или Днепр", - прокомментировала 25-летняя невеста 54-летнего певца.

Также девушка поделилась, что на свою свадьбу она планирует одеть два платья, которые подготовила дизайнер Лидия Корж.

"Платья она шила не на заказ, но я надеюсь, что ни у кого таких не будет. По крайней мере до того, пока я не выйду замуж", - рассказала Катя.

Фото: Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Также она добавила, что если из-за карантина им придется все же перенести свадьбу на другую дату, то она не станет ее рассекречивать - да и в первый раз не хотела, но проболтался жених.

"Изначально я не хотела сообщать дату свадьбы, но ее рассекретил Виктор Франкович в интервью Кате Осадчей. Хотя я просила его этого не делать. Видимо Катя смогла его расколоть. Если свадьбу перенесем, я проведу беседу с Виктором Франковичем, чтобы он никому не рассказал, когда она состоится. Мне так хочется", - объяснила Репяхова.

На вопрос о том, не надоело ли ей обсуждать тему своих отношений с певцом, Екатерина ответила отрицательно.

"Нет, мне не надоело. В принципе я об этом не так часто говорю, интервью я даю редко. Сейчас я развиваю свою страничку в Инстаграме, но там показываю буквально 15-20 процентов своей жизни. Не могу сказать, что наша жизнь с Виктором Франковичем напоказ и я только об этом говорю", - отметила девушка.

Фото: Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)

На самоизоляции они с возлюбленным наслаждаются свободным временем и обычными домашними делами.

"Как все обычные люди мы готовим еду, смотрим кино, убираем, занимаемся спортом, ходим в магазин, иногда ходим подышать свежим воздухом. На все, что я перечислила, у нас не хватало времени, потому что наша жизнь – это гастроли. У нас было раньше максимум пять выходных в месяц, дома бывали редко. Сейчас вдоволь насладились домом, поняли, что нас все устраивает в жизни. Находиться все время в дороге, отелях, на концертах - это большое счастье. Теперь будем ценить это еще больше", - призналась Репяхова.

Фото: Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, ранее молодая невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова дала советы парам с большой разницей в возрасте.