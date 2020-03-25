Будет хана: Настя Каменских показала, как делает руки стройными и рельефными (видео)

Настя Каменских не перестает восхищать поклонников выполнением обещанных сюрпризов. Ранее украинская красотка обещала, что во время карантина будет регулярно выходить к поклонникам в прямые эфиры. И не просто, чтобы поделиться “карантинными хрониками”, а укреплять иммунитет вместе с фолловерами. Так, Настя запускает на регулярной основе онлайн-тренировки. Обычно эфир стартует с 9-ти утра — за это время проголосовала большая часть поклонников Каменских. Хотя сама Настя подчеркивает, что встает намного раньш. Уже в 6-7 утра она на ногах. Зато у исполнительницы есть время подготовиться к тренировке. Как ранее отмечала сама Настя, не следует тренироваться сразу же после пробуждения. Дайте организму время проснуться, попейте воды, сделайте легкий завтрак. То есть перед началом утренней тренировки просыпайтесь минимум за час!

Сегодня утром, 25 марта Настя провела тренировку “хана”.

“Сегодня тренировка называется “хана”. Я знаю, что те кто занимался со мной в прошлый раз, когда мы разрабатывали “нижнюю часть”, не могли ходить. Так вот, ребята, после этого, думаю, вам будет трудно стакан в руки взять. Потому что мы будем разрабатывать ваши ручки, — отмечает Настя. — Честно говоря, я выносливая, когда мы говорим про пресс, ноги. А вот все что касается ручек… Они у меня слабоватые, в общем, мне сложно. Но нужно становиться сильнее”. Соответствующее видео появилось на youtube-канале "Glam Wish".

Настя Каменских провела онлайн-тренировку с акцентом на руки

Кстати, в самом начале прямого эфира фолловеров поприветствовал Потап! Он представил “нового суперского тренера” — Настю. Затем Потап ушел заниматься английским.

Итак, как обычно, начинаем с разминки. Это обязательно! Мышцы нужно разогреть, чтобы не было травм. Разминаемся сверху вниз — от головы до ступней. В этот раз хорошенько разомните руки.

И вновь напомним рекомендации Насти, которые следует учесть перед началом тренировки:

1. Не начинайте тренировку сразу после сна. Организму нужно время, чтобы перестроиться из состояния покоя в состояние готовности к нагрузкам. Я обожаю бегать и тренироваться утром, но просыпаюсь как минимум за час до этого.

2. Неразогретые мышцы нельзя тренировать. Это чревато травмами или почти всегда сильной крепатурой даже от простых упражнений. Поэтому всегда делаем разминку

3. После тренировки - обязательно растяжка. Она убирает напряжение мышц, которые в свою очередь напрягают суставы, что небезопасно.

4. Спите достаточно. Именно во сне организм восстанавливается и вырабатывает гормоны, которые влияют на сжигание жиров, обмен веществ и укрепление мышц. Одной из причин, почему вы не худеете, может быть то, что вы мало спите

5. Пейте воду. Для всех это уже банальный совет, но сколькие из вас пьют достаточно чистой воды? Это ваша эластичность кожи, отсутствие целлюлита, крепкие сосуды и сердце.