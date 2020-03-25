Кроме штурма сериалов: Каменских показала, на каких сайтах любит "зависать"

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Также Настя выделила полезные советы для начала тренировки
Настя Каменских не перестает радовать поклонниками своими полезными рекомендациями. Как и другие украинские селебритис, Потап и Настя находятся на домашней изоляции в период карантина. Чтобы хоть как-то отвлечь и развлечь своих поклонников Настя на регулярной основе решила делиться различными полезностями: от любимых фильмов и книг до онлайн-тренировок. На этот раз красотка акцентирует внимание на умственном развитии. Каменских настоятельно советует не тратить время на впустую и провести его за самообразованием. А если вы еще не решили, за что взяться, — очередная подборка от Насти вам в помощь!
Так,, во время работы из дома Настя советует также выделять время на полезные курсы.
“Продолжим говорить о саморазвитии. Еще один из моих советов, чем себя занять во время режима #stayhome & #staysafe и работы из дому — это выделять время на полезные курсы, больше времени на себя и свои планы. Главное, это время правильно распределить и заняться чем-то, кроме штурма сайтов с сериалами. Сейчас основные виды моей деятельности дома - это работа удаленно, спорт и онлайн тренировки с вами, искусство и музыка, книги и личностное развитие, — делится с поклонниками Настя. — В плане последнего, для себя я выбрала парочку прикольных сайтов и курсов, которые люблю изучать”.
Итак, топ-4 возможности саморазвития по версии Насти Каменских:
- Coursera. Изучения языков, литературы, искусства, экономики, психологии, бизнеса и много другого. После прохождения курсов вы получаете сертификаты от ведущих мировых школ и университетов. И сейчас сайт сделал тысячи этих курсов бесплатными. Carpe diem!
- Обучение в Hogwarts. Показали бы мне это в школе и я была бы самым счастливым ребенком. Хотя и сейчас, признаюсь, глазки мои радостно загорелись, ведь каждый из нас практически рос с Гарри. Вы можете прямо сейчас стать учеником одного из факультетов Хогвартса и изучать магию! А почему бы и нет. ⠀
- TED. Лучшие специалисты самых разных областей рассказывают о нужных и важных вещах. При просмотре видео, можно надолго потерять счет времени, потому что все видео очень интересные. Для тех, кто понимает английский, есть англоязычный канал ТЕD.
- Приложение на телефон Google Arts & Culture. Столько интересных статей об искусстве и культуре разных стран. В разделе “Коллекции” собраны все лучшие музеи мира, в каждом из которых можно виртуально погулять и рассмотреть картины до мельчайших мазков. Я сегодня посещу Альбертину. А вы?
“Как вам пост? Полезный? Продолжать делиться своими планами и подборками?” — подытожила Настя.
Фото: instagram.com/kamenskux
А еще чуть позже Настя подготовила список важных правил, которые необходимо соблюдать перед стартом тренировки.
“Подготовка и восстановление после упражнений важны не меньше, чем сами упражнения. Если вы неправильно занимаетесь, организм запомнит спорт как негативный опыт, после которого он чувствует боль и усталость и ваши тренировки сведутся на нет”, — отмечает Каменских.
Поэтому важно знать :
- Не начинайте тренировку сразу после сна. Организму нужно время, чтобы перестроиться из состояния покоя в состояние готовности к нагрузкам. Я обожаю бегать и тренироваться утром, но просыпаюсь как минимум за час до этого.
- Неразогретые мышцы нельзя тренировать. Это чревато травмами или почти всегда сильной крепатурой даже от простых упражнений. Поэтому всегда делаем разминку
- После тренировки - обязательно растяжка. Она убирает напряжение мышц, которые в свою очередь напрягают суставы, что небезопасно.
- Спите достаточно. Именно во сне организм восстанавливается и вырабатывает гормоны, которые влияют на сжигание жиров, обмен веществ и укрепление мышц. Одной из причин, почему вы не худеете, может быть то, что вы мало спите
- Пейте воду. Для всех это уже банальный совет, но сколькие из вас пьют достаточно чистой воды? Это ваша эластичность кожи, отсутствие целлюлита, крепкие сосуды и сердце.
Напомним, ранее Каменских назвала топ-3 упражнения для домашней тренировки.