В брюнетку за несколько секунд: Катя Осадчая поразила бьюти-экспериментом

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая отметила, что никогда в жизни не красила волосы

Катя Осадчая и Юрий Горбунов уже вернулись к трудовым будням после шикарного отпуска в райском местечке нашей планеты - на Сейшельских островах. Сейчас они уже в Киеве и не забыли поздравить поклонников с праздником Крещения, который провели по всем традициям – с кутей, песнями и в национальных костюмах. Так, ведущая примерила роскошное платье-вышиванку от украинского дизайнера Юлии Магдыч. А в новой публикации в своем Instagram звезда поразила всех ярким бьюти-экспериментом.

Катя опубликовала видео, на котором показала, как превращается из блондинки в жгучую брюнетку всего за несколько секунд. В начале ролика теледива позирует со своими природными светлыми волосами и без косметики на лице, после чего появляется в кадре с темным каре и ярким макияжем. Кстати, в таком виде она с любимым мужем посетила на днях вечеринку в столице. Очевидно, что звезда примерила парик.

"Як перетворитися на брюнетку за кілька секунд :) ніколи не фарбувала волосся, якщо експерименти, то такі )", - поделилась Осадчая.

Видео: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Мнения поклонников несколько разделились, однако большинство сошлись во мнении, что с натуральным цветом волос Катерине лучше.

Молодець! Ви виглядаєте дуже красива і без макіяжу! неймовірно щира і красива

З природнім кольором гарніше.

Ух какая. Прям не узнать!

Лучше с макияжем увы

Дуже круто!

Катруся ви гарна жінка !!!!

Все к лицу. Хорошо в любом цвете.

На мою думку з вашим природнім кольором Вам краще. Чи може звичніше

Катя, вы мне так нравитесь ненакрашенная! Смело! Естественно! Красиво! Такие смелые только вы и Полякова Оля!

Не личить(

Классная всегда!

Кльове перевтілення

Крутой лук

З природним кольором справдi краще але й це непогано

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Также ранее Катя Осадчая показала красочные кадры в ярком воздушном наряде. Фото были сделаны во время путешествия на райские Сейшелы.