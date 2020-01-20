ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В брюнетку за несколько секунд: Катя Осадчая поразила бьюти-экспериментом

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.01.2020 - 13:29
В брюнетку за несколько секунд: Катя Осадчая поразила бьюти-экспериментом
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая отметила, что никогда в жизни не красила волосы

Катя Осадчая и Юрий Горбунов уже вернулись к трудовым будням после шикарного отпуска в райском местечке нашей планеты - на Сейшельских островах. Сейчас они уже в Киеве и не забыли поздравить поклонников с праздником Крещения, который провели по всем традициям – с кутей, песнями и в национальных костюмах. Так, ведущая примерила роскошное платье-вышиванку от украинского дизайнера Юлии Магдыч. А в новой публикации в своем Instagram звезда поразила всех ярким бьюти-экспериментом.

Катя опубликовала видео, на котором показала, как превращается из блондинки в жгучую брюнетку всего за несколько секунд. В начале ролика теледива позирует со своими природными светлыми волосами и без косметики на лице, после чего появляется в кадре с темным каре и ярким макияжем. Кстати, в таком виде она с любимым мужем посетила на днях вечеринку в столице. Очевидно, что звезда примерила парик.

"Як перетворитися на брюнетку за кілька секунд :) ніколи не фарбувала волосся, якщо експерименти, то такі )", - поделилась Осадчая.

Видео: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Мнения поклонников несколько разделились, однако большинство сошлись во мнении, что с натуральным цветом волос Катерине лучше.

  • Молодець! Ви виглядаєте дуже красива і без макіяжу! неймовірно щира і красива
  • З природнім кольором гарніше.
  • Ух какая. Прям не узнать!
  • Лучше с макияжем увы
  • Дуже круто!
  • Катруся ви гарна жінка !!!!
  • Все к лицу. Хорошо в любом цвете.
  • На мою думку з вашим природнім кольором Вам краще. Чи може звичніше
  • Катя, вы мне так нравитесь ненакрашенная! Смело! Естественно! Красиво! Такие смелые только вы и Полякова Оля!
  • Не личить(
  • Классная всегда!
  • Кльове перевтілення
  • Крутой лук
  • З природним кольором справдi краще але й це непогано

В брюнетку за несколько секунд: Катя Осадчая поразила бьюти-экспериментом

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Также ранее Катя Осадчая показала красочные кадры в ярком воздушном наряде. Фото были сделаны во время путешествия на райские Сейшелы.

Ролевые игры: Осадчая и Горбунов удивили кардинальной сменой имиджа Осадчая в роскошном платье-вишиванке очаровала уютным праздничным фото с Горбуновым
Новости Украины Катя Осадчаяобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь