В брюнетку за кілька секунд: Катя Осадча вразила б'юті-експериментом

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча зазначила, що ніколи в житті не фарбувала волосся

Катя Осадча та Юрій Горбунов вже повернулися до трудових буднів після шикарної відпустки в райському містечку нашої планети - на Сейшельських островах. Зараз вони вже в Києві і не забули привітати прихильників зі святом Водохреща, який провели за всіма традиціями – з кутею, піснями і в національних костюмах. Так, ведуча приміряла розкішне плаття-вишиванку від українського дизайнера Юлії Магдич. А в новій публікації у своєму Instagram зірка вразила всіх яскравим б'юті-експериментом.

Катя опублікувала відео, на якому показала, як перетворюється з блондинки в палючу брюнетку всього за кілька секунд. На початку ролика теледіва позує зі своїм природним світлим волоссям і без косметики на обличчі, після чого з'являється в кадрі з темним каре і яскравим макіяжем. До речі, в такому вигляді вона з коханим чоловіком відвідала днями вечірку в столиці. Очевидно, що зірка приміряла перуку.

"Як перетворитися на брюнетку за кілька секунд :) ніколи не фарбувала волосся, якщо експерименти, то такі )", - поділилася Осадча.

Відео: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Думки шанувальників дещо розділились, проте більшість зійшлися на думці, що з натуральним кольором волосся Катерині краще.

Молодець! Ви виглядаєте дуже красива і без макіяжу! неймовірно щира і красива

З природнім кольором гарніше.

Ух яка. Прям не впізнати!

Краще з макіяжем на жаль

Дуже круто!

Катруся ви гарна жінка !!!!

Все до лиця. Добре в будь-якому кольорі.

На мою думку з вашим природнім кольором Вам краще. Чи може звичніше

Катя, ви мені подобаєтеся ненафарбована! Сміливо! Природно! Красиво! Такі сміливі тільки ви і Оля Полякова!

Не личить(

Класна завжди!

Кльове перевтілення

Крутий цибулю

З природними кольором справді краще але й це непогано

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Також раніше Катя Осадча показала барвисті кадри у яскравому вечірньому вбранні. Фото були зроблені під час подорожі на райські Сейшели.