В брюнетку за кілька секунд: Катя Осадча вразила б'юті-експериментом

Ведуча зазначила, що ніколи в житті не фарбувала волосся
Катя Осадча та Юрій Горбунов вже повернулися до трудових буднів після шикарної відпустки в райському містечку нашої планети - на Сейшельських островах. Зараз вони вже в Києві і не забули привітати прихильників зі святом Водохреща, який провели за всіма традиціями – з кутею, піснями і в національних костюмах. Так, ведуча приміряла розкішне плаття-вишиванку від українського дизайнера Юлії Магдич. А в новій публікації у своєму Instagram зірка вразила всіх яскравим б'юті-експериментом.
Катя опублікувала відео, на якому показала, як перетворюється з блондинки в палючу брюнетку всього за кілька секунд. На початку ролика теледіва позує зі своїм природним світлим волоссям і без косметики на обличчі, після чого з'являється в кадрі з темним каре і яскравим макіяжем. До речі, в такому вигляді вона з коханим чоловіком відвідала днями вечірку в столиці. Очевидно, що зірка приміряла перуку.
"Як перетворитися на брюнетку за кілька секунд :) ніколи не фарбувала волосся, якщо експерименти, то такі )", - поділилася Осадча.
Відео: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Думки шанувальників дещо розділились, проте більшість зійшлися на думці, що з натуральним кольором волосся Катерині краще.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Також раніше Катя Осадча показала барвисті кадри у яскравому вечірньому вбранні. Фото були зроблені під час подорожі на райські Сейшели.