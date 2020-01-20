ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В брюнетку за кілька секунд: Катя Осадча вразила б'юті-експериментом

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.01.2020 - 13:29
В брюнетку за кілька секунд: Катя Осадча вразила б'юті-експериментом
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча зазначила, що ніколи в житті не фарбувала волосся

Катя Осадча та Юрій Горбунов вже повернулися до трудових буднів після шикарної відпустки в райському містечку нашої планети - на Сейшельських островах. Зараз вони вже в Києві і не забули привітати прихильників зі святом Водохреща, який провели за всіма традиціями – з кутею, піснями і в національних костюмах. Так, ведуча приміряла розкішне плаття-вишиванку від українського дизайнера Юлії Магдич. А в новій публікації у своєму Instagram зірка вразила всіх яскравим б'юті-експериментом.

Катя опублікувала відео, на якому показала, як перетворюється з блондинки в палючу брюнетку всього за кілька секунд. На початку ролика теледіва позує зі своїм природним світлим волоссям і без косметики на обличчі, після чого з'являється в кадрі з темним каре і яскравим макіяжем. До речі, в такому вигляді вона з коханим чоловіком відвідала днями вечірку в столиці. Очевидно, що зірка приміряла перуку.

"Як перетворитися на брюнетку за кілька секунд :) ніколи не фарбувала волосся, якщо експерименти, то такі )", - поділилася Осадча.

Відео: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Думки шанувальників дещо розділились, проте більшість зійшлися на думці, що з натуральним кольором волосся Катерині краще.

  • Молодець! Ви виглядаєте дуже красива і без макіяжу! неймовірно щира і красива
  • З природнім кольором гарніше.
  • Ух яка. Прям не впізнати!
  • Краще з макіяжем на жаль
  • Дуже круто!
  • Катруся ви гарна жінка !!!!
  • Все до лиця. Добре в будь-якому кольорі.
  • На мою думку з вашим природнім кольором Вам краще. Чи може звичніше
  • Катя, ви мені подобаєтеся ненафарбована! Сміливо! Природно! Красиво! Такі сміливі тільки ви і Оля Полякова!
  • Не личить(
  • Класна завжди!
  • Кльове перевтілення
  • Крутий цибулю
  • З природними кольором справді краще але й це непогано

В брюнетку за кілька секунд: Катя Осадча вразила б'юті-експериментом

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Також раніше Катя Осадча показала барвисті кадри у яскравому вечірньому вбранні. Фото були зроблені під час подорожі на райські Сейшели.

Рольові ігри: Осадча та Горбунов здивували кардинальною зміною іміджу Осадча в розкішній сукні-вишиванці зачарувала затишним святковим фото з Горбуновим
Новини України Катя Осадчаобраз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся