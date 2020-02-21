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Брутальность под прикрытием женственности: экс-ВИА Гра покорила стильным образом

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Певица отметила, что такой наряд подчеркивает ее бунтарский характер

Бывшая звезда группы "ВИА Гра", а нынче успешная сольная певица, дизайнер и начинающая актриса Надежда Мейхер регулярно восхищает поклонников стильными образами, а также поражает своей физической формой и идеальной растяжкой. В юности она занималась танцами и даже мечтала о карьере балерины, однако все же отдала предпочтение карьере певицы.

На своей странице в Instagram Надежда поделилась фото в эффектном луке и рассказала, что это один из ее любимых нарядов. Звезда позирует в атласном черном платье с принтом в виде цветов и подолом разной длины. Сверху она набросила бежевый шелковый пиджак, а также дополнила образ грубыми ботинками и несколько растрепанной прической.

Мейхер отметила, что подобный аутфит отображает ее бунтарский характер.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

"Это мой один из любимый нарядов , и обязательно в сочетании с такой обувью. Это подчёркивает мой характер, бунтарский , своенравный... Обязательна брутальность, но под прикрытием женственности в нарядах или в обуви. Конечно я не паинька , под моей так называемой женственностью и ( как многие приписывают) сексуальностью, скрывается «чистая пацанка». И если бы я не связала свою жизнь с танцами ( народными, балет, со сценой, телевидением, стихами, одеждой...) Если бы не стала трижды мамой ( а детки мои очень сильно меня изменили, именно они открыли во мне женственность), возможно стала бы лидером какой-нибудь феминисткой группировки. Вас в жизни что-то или кто-то заставляли меняться???" - откровенно поделилась артистка.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Подписчики по достоинству оценили вкус и чувство стиля Надежды и осыпали ее комплиментами.

  • Наряд феерический! как впрочем и Вы!
  • Надежда,вы-эталон женственности и сексуальности)))
  • Надежда ты супер
  • Обувь супер и образ
  • Красотка
  • Девушка номер 1
  • Как всегда на высоте. Молодец, всегда любо дорого смотреть. Желаю всегда быть такой жизнерадостной, выглядеть потрясающе, удачи во всех начинаниях и крепкого здоровья!
  • Отличный look!!!!
  • О,какие туфлиииии
  • Вы прекрасны
  • Самая стильная!!! Альбина с Верой деревенькой попахивают, особенно Альбина
  • Красивая очаровательная милая....
  • Обувь огонь

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyameiher)

Кстати, Надежда Мейхер впечатлила сеть историей из бурной юности. Будущая звезда не могла похвастаться идеальным поведением и сама назвала себя "оторви и выбрось".

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